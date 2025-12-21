Slušaj vest

Crnogorski voditelj Božo Dobriša oglasio se na Instagramu i otkrio da pojedine pevačice koje će u novogodišnjoj noći nastupati u Crnoj Gori varaju svoje muževe.

- Dragi moji, bliži se Nova godina, najveće zvezde dolaze na crnogorsko primorje. Sad, slušajte dobro, ovo će da radi, ako izjave ne budu pucale. Grešnice jedne, moraćete priznati u novogodišnjim razgovorima, koje od vas su varale muževe, a ja tačno znam ko je i sa kim. Duše prodane - rekao je Božo na snimku, a onda krenuo da đuska.

"Poznati pevač je gej, a ima ženu"

Podsetimo, nedavno Božo Dobriša izneo tvrdnje da je jedan poznati pevač gej.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj Božo Dobriša, pa nastavlja:

- Kad bi se saznalo za ovu aferu, to bi sigurno bio skandal kakav nije viđen na našoj estradi u poslednjih 20 godina. Taj pevač nije lud, za njega se već decenijama šuška da je naklonjen istom polu i on je vrlo svestan da svi u njegovom bliskom okruženju znaju za njih, ali mu je najvažnije da njegova žena ništa ne sazna i ne dobije nikakve dokaze o prevari. Žena je sa njegovim dečkom isto u super odnosima, kao i njegova deca. Pravi haos. Najveći bizar je što ponekad i njegova žena i deca zajedno s njim borave u istom hotelu - izneo je šok tvrdnje i optužbe.

