KRV NIJE VODA! Evo šta je po zanimanju ćerka Suzane Mančić koja se udala za 23 godine starijeg generala
Teodora Kunić, ćerka Suzane Mančić, nedavno se udala za brigadnog generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje, a malo ko zna da je i ona fakultetski obrazovana.
Suzana Mančić je jednom prilikom otkrila čime se bave njene naslednice, te otkrila da je Teodora Kunić PR, dok je Natalija novinarka.
- Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja s ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo „Borbe“, pa onda „Politike“. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi, rekla je jednom prilikom za Story.
Zadovoljna zetom
Suzana je priznala da je zadovoljna izborom ćerke.
- Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.