Teodora Kunić, ćerka Suzane Mančić, nedavno se udala za brigadnog generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje, a malo ko zna da je i ona fakultetski obrazovana.

Suzana Mančić je jednom prilikom otkrila čime se bave njene naslednice, te otkrila da je Teodora Kunić PR, dok je Natalija novinarka.

- Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja s ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo „Borbe“, pa onda „Politike“. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi, rekla je jednom prilikom za Story.

Zadovoljna zetom

Suzana je priznala da je zadovoljna izborom ćerke.

- Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

