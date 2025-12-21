Slušaj vest

Teodora Kunić, ćerka Suzane Mančić, nedavno se udala za brigadnog generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje, a malo ko zna da je i ona fakultetski obrazovana.

Suzana Mančić je jednom prilikom otkrila čime se bave njene naslednice, te otkrila da je Teodora Kunić PR, dok je Natalija novinarka.

- Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja s ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo „Borbe“, pa onda „Politike“. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi, rekla je jednom prilikom za Story.

Zadovoljna zetom

Suzana je priznala da je zadovoljna izborom ćerke.

