BUBNJAR NASTUPAO SA ŠABANOM, SAD ŽIVI NA CRKVENOM KAZANU: Da nije bilo njega, živeo bih na ulici
Nekadašnji bubnjar Šabana Šaulića, muzičar Saša Imerović, zvani Bata, koji je godinama svirao po kafanama sa kraljem narodne muzike, zbog povrede oka morao je da prestane da radi i sad živi u teškim uslovima i hrani se u crkvenoj kuhinji.
Povreda oka
- Radio sam i u "Obući Beograd" 22 godine i četiri meseca, međutim, imao sam povredu oka na radnom mestu i dobijam novčanu pomoć od države za telesno oštećenje. Oko sam operisao u KBC "Zvezdara" 2009. godine. Ranije sam kao pomoć dobijao 15.000, a sada imam 22.000 dinara. Osam godina sam svirao sa Šabanom po kafanama, a da nisam poslušao njegov savet, možda sada ne bih imao ni krov nad glavom, pričao je nedavno Saša Imerović i prisetio se Šabana Šaulića, te otkrio da zahvaljujući njemu ima svoj krov nad glavom.
Od muzike kupio garsonjeru
- Šaban mi je rekao: "Sine, nemoj da dozvoliš da budeš na ulici, imaš pare, kupi stan". Tako sam kupio jednu garsonjeru kod Kalenić pijace. Lepo sam zarađivao, lepo sam živeo od muzike, ali to je bilo drugo vreme. Da sam znao da ću da padnem, ja bih seo. Bubnjeve više ne sviram, nemam dovoljno novca i hranim se ovde, hvala bogu, nikome nisam dužan. Zahvalan sam volonterima Verskog dobrotvornog starateljstva i da zahvalim ocu Vladi i Vasi, koji se bore za nas. Da nema crkvene kuhinje, mnogi bi ostali gladni, pa i ja - rekao je Imerović.