Nekadašnji bubnjar Šabana Šaulića, muzičar Saša Imerović, zvani Bata, koji je godinama svirao po kafanama sa kraljem narodne muzike, zbog povrede oka morao je da prestane da radi i sad živi u teškim uslovima i hrani se u crkvenoj kuhinji.

Povreda oka

- Radio sam i u "Obući Beograd" 22 godine i četiri meseca, međutim, imao sam povredu oka na radnom mestu i dobijam novčanu pomoć od države za telesno oštećenje. Oko sam operisao u KBC "Zvezdara" 2009. godine. Ranije sam kao pomoć dobijao 15.000, a sada imam 22.000 dinara. Osam godina sam svirao sa Šabanom po kafanama, a da nisam poslušao njegov savet, možda sada ne bih imao ni krov nad glavom, pričao je nedavno Saša Imerović i prisetio se Šabana Šaulića, te otkrio da zahvaljujući njemu ima svoj krov nad glavom.

Foto: Zorana Jevtić

Od muzike kupio garsonjeru