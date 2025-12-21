SLIKALA SE POSLE OPERACIJE Jelena Dokić izašla iz bolnice, pa poslala snažnu poruku (FOTO)
Bivša teniserka Jelena Dokić oglasila se iz bolničkog kreveta nakon operacije koju je imala, kada je išla na uklanjanje fibroida. Ona je otkrila da je sve prošlo u najboljem redu, a sada je otputovala u toplije krajeve.
Jelena je objavom svima stavila do znanja da je sve kako treba, da je sada ponovo u punoj snazi, kao i da uživa.
Ona je inače, u svojoj objavi na mrežama, apelovala na sve žene da se redovno pregledaju.
- Želim da podignem svest o ženama koje imaju fibroide, jer će ih oko 70% žena dobiti do 50. godine. To je ogroman broj i nije bilo mnogo svesti niti razgovora o tome. Neke žene to uopšte neće uticati, a neke će imati jake bolove i krvarenje, u zavisnosti od toga gde se nalazi i koliko je veliko.
Molim vas, idite na skeniranje, redovne ginekološke preglede i ako vam se nešto ikada čini čudnim ili bolnim, molim vas da to ne zanemarite i da idete kod svog lekara.
Takođe, uvek se zalažite za svoje zdravlje bez obzira na sve, jer se ovi i reproduktivni problemi drugih žena ponekad mogu zanemariti.
Čujte različita mišljenja, uradite skeniranje i ultrazvuk radi sopstvene bezbednosti, zdravlja, prevencije i lečenja, čak i ako vam je rečeno da „ne morate“ - napisala je ona.