Slušaj vest

Bivša teniserka Jelena Dokić oglasila se iz bolničkog kreveta nakon operacije koju je imala, kada je išla na uklanjanje fibroida.

Ona je otkrila da je sve prošlo u najboljem redu, a sada je otputovala u toplije krajeve.

Jelena je objavom svima stavila do znanja da je sve kako treba, da je sada ponovo u punoj snazi, kao i da uživa.

Ona je inače, u svojoj objavi na mrežama, apelovala na sve žene da se redovno pregledaju.

- Želim da podignem svest o ženama koje imaju fibroide, jer će ih oko 70% žena dobiti do 50. godine. To je ogroman broj i nije bilo mnogo svesti niti razgovora o tome. Neke žene to uopšte neće uticati, a neke će imati jake bolove i krvarenje, u zavisnosti od toga gde se nalazi i koliko je veliko.

Molim vas, idite na skeniranje, redovne ginekološke preglede i ako vam se nešto ikada čini čudnim ili bolnim, molim vas da to ne zanemarite i da idete kod svog lekara.

Takođe, uvek se zalažite za svoje zdravlje bez obzira na sve, jer se ovi i reproduktivni problemi drugih žena ponekad mogu zanemariti.