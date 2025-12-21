Slušaj vest

Pevačica i član žirija Pinkovih zvezda Zorica Brunclik ustala sa svoje stolice i zamešala pred kolegom Draganom Stojkovićem Bosancem i napravila pometnju.

Naime, kada je došao na red kandidat Gojko Turanjanin, čija je mentorka Viki Miljković, Zorica je prišla Bosancu kako bi ga animirala da da pozitivan glas, ali on je prvobitno bio neumoljiv i kandidat je dobio "Ne".

Zorica Brunclik Foto: Printsceen

Ipak, na kraju pesme Bosanac se predomislio i dao svoj glas, te je Gojko prošao direktno u naredni krug sa sva četiri "Da".

Gojko Turanjanin Foto: Printscreen

- Ako se ne razvedem zbog tebe od Miroljuba, Bog me ubio - konstatovala je Zorica.