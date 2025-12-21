Slušaj vest

Pevačica i član žirija Pinkovih zvezda Zorica Brunclik ustala sa svoje stolice i zamešala pred kolegom Draganom Stojkovićem Bosancem i napravila pometnju.

Naime, kada je došao na red kandidat Gojko Turanjanin, čija je mentorka Viki Miljković, Zorica je prišla Bosancu kako bi ga animirala da da pozitivan glas, ali on je prvobitno bio neumoljiv i kandidat je dobio "Ne". 

Zorica Brunclik
Zorica Brunclik Foto: Printsceen

Ipak, na kraju pesme Bosanac se predomislio i dao svoj glas, te je Gojko prošao direktno u naredni krug sa sva četiri "Da".

Gojko Turanjanin
Gojko Turanjanin Foto: Printscreen

- Ako se ne razvedem zbog tebe od Miroljuba, Bog me ubio - konstatovala je Zorica.

- Ovde svi dajemo za pravo da uvodimo neke korekcije, ali ću uvesti jedno pravilo da mi se nije dopalo. Ti si sve super pevao, sa jako malo falša, ali mi se ništa nije svidelo jer su obe pesme zvučale kao jedna i da si došao ovde samo da se istreseš. Imam pravo da mi se ne dopadne - rekao je Bosanac.

