"BOG ME NE UBIO AKO SE NE RAZVEDEM" Zorica Brunclik zamešala pred Bosancem, a sve zbog ovog Hercegovca (FOTO)
Pevačica i član žirija Pinkovih zvezda Zorica Brunclik ustala sa svoje stolice i zamešala pred kolegom Draganom Stojkovićem Bosancem i napravila pometnju.
Naime, kada je došao na red kandidat Gojko Turanjanin, čija je mentorka Viki Miljković, Zorica je prišla Bosancu kako bi ga animirala da da pozitivan glas, ali on je prvobitno bio neumoljiv i kandidat je dobio "Ne".
Ipak, na kraju pesme Bosanac se predomislio i dao svoj glas, te je Gojko prošao direktno u naredni krug sa sva četiri "Da".
- Ako se ne razvedem zbog tebe od Miroljuba, Bog me ubio - konstatovala je Zorica.
- Ovde svi dajemo za pravo da uvodimo neke korekcije, ali ću uvesti jedno pravilo da mi se nije dopalo. Ti si sve super pevao, sa jako malo falša, ali mi se ništa nije svidelo jer su obe pesme zvučale kao jedna i da si došao ovde samo da se istreseš. Imam pravo da mi se ne dopadne - rekao je Bosanac.