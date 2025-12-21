Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović je otvoreno progovorila o trenutnom emotivnom statusu, udvaranjima, ali i stavovima o neobaveznim ljubavnim odnosima.

Zlata je o svom turbulentnom ljubavnom životu godinama govori bez zadrške, a njene izjave i danas intrigiraju javnost. Ona je otkrila da je trenutno slobodna i da u ovom periodu nema emotivnog partnera.

- Moje ljubavno stanje je nikakvo. Trenutno nemam emotivnog partnera, ali to tako biva kada si zadovoljan na ostalim poljima. Uvek mora nešto da fali i da žulja. Nikada nisam krila svoje partnere, pa ne znam zašto je moj ljubavni život toliko zanimljiv. Kad ga imam, kažem, kad ga nemam, ćutim i trpim - rekla je pevačica koja je nedavno progovorila o prinovi u porodici.

Ona je priznala i da nema predrasude kada je reč o razlici u godinama, te da bi bez problema ušla u vezu sa znatno mlađim muškarcem.

- U ljubavi pravila ne postoje i niko ne treba da gleda godine. Ne bi mi smetalo da nađem dečka koji je mlađi od mene, pa čak i deset godina. To što sam starija, ne znači da sam za bacanje - poručila je iskreno.

Posebnu pažnju izazvale su njene izjave o takozvanim kombinacijama za jednu noć, koje, kako kaže, ne vidi kao tabu temu.

- Zašto da osuđujemo seks na jednu noć ako nekome to prija? Svako je gospodar svog života. Pa i ja sam s Pejom prvu noć legla u krevet, bila je kombinacija i mi smo dobili dete, a kasnije postali muž i žena. Pravila ne postoje - rekla je Zlata za Grand, podsetivši na odnos sa Zoranom Pejićem Pejom.