"AKO SAM STARA, NISAM ZA BACANJE" Zlata Petrović vodila buran život, sad kuka: Moj ljubavni status je nikakav
Pevačica Zlata Petrović je otvoreno progovorila o trenutnom emotivnom statusu, udvaranjima, ali i stavovima o neobaveznim ljubavnim odnosima.
Zlata je o svom turbulentnom ljubavnom životu godinama govori bez zadrške, a njene izjave i danas intrigiraju javnost. Ona je otkrila da je trenutno slobodna i da u ovom periodu nema emotivnog partnera.
- Moje ljubavno stanje je nikakvo. Trenutno nemam emotivnog partnera, ali to tako biva kada si zadovoljan na ostalim poljima. Uvek mora nešto da fali i da žulja. Nikada nisam krila svoje partnere, pa ne znam zašto je moj ljubavni život toliko zanimljiv. Kad ga imam, kažem, kad ga nemam, ćutim i trpim - rekla je pevačica koja je nedavno progovorila o prinovi u porodici.
Ona je priznala i da nema predrasude kada je reč o razlici u godinama, te da bi bez problema ušla u vezu sa znatno mlađim muškarcem.
- U ljubavi pravila ne postoje i niko ne treba da gleda godine. Ne bi mi smetalo da nađem dečka koji je mlađi od mene, pa čak i deset godina. To što sam starija, ne znači da sam za bacanje - poručila je iskreno.
Posebnu pažnju izazvale su njene izjave o takozvanim kombinacijama za jednu noć, koje, kako kaže, ne vidi kao tabu temu.
- Zašto da osuđujemo seks na jednu noć ako nekome to prija? Svako je gospodar svog života. Pa i ja sam s Pejom prvu noć legla u krevet, bila je kombinacija i mi smo dobili dete, a kasnije postali muž i žena. Pravila ne postoje - rekla je Zlata za Grand, podsetivši na odnos sa Zoranom Pejićem Pejom.
Pevačica je na kraju istakla da ceni iskustvo i iskrenost u odnosima, kao i da smatra da svako treba da živi onako kako mu prija, bez opravdavanja pred drugima.