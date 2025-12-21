Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović je u dugogodišnjoj vezi sa dečkom Vladimirom Rankovićem, koji je najpre bio njen vozač. Nakon toga su započeli emotivan odnos i sada je pevačica otkrila da mu je postavila uslov.

Rada Manojlović je, naime, otvoreno govorila o emotivnom životu i jasno postavila granice.

- Uslov je prvo to, prvo prsten pa da pričamo, bila je oštra Rada u emisiji kod Lee Kiš.

Rada Manojlović letos je napunila 40 godina, a kako je istakla želi da se ostvari kao majka, kao i da bi volela da se uda.

"Želim bebu i da se udam"

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović.