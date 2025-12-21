RADA MANOJLOVIĆ POSTAVILA USLOV DEČKU VOZAČU! Postavila jasne granice: Prvo to, pa da pričamo...
Pevačica Rada Manojlović je u dugogodišnjoj vezi sa dečkom Vladimirom Rankovićem, koji je najpre bio njen vozač. Nakon toga su započeli emotivan odnos i sada je pevačica otkrila da mu je postavila uslov.
Rada Manojlović je, naime, otvoreno govorila o emotivnom životu i jasno postavila granice.
- Uslov je prvo to, prvo prsten pa da pričamo, bila je oštra Rada u emisiji kod Lee Kiš.
Rada Manojlović letos je napunila 40 godina, a kako je istakla želi da se ostvari kao majka, kao i da bi volela da se uda.
"Želim bebu i da se udam"
- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović.
- Ja bih volela tu svadbu. Nekako u ovim godinama… 40 godina je vreme kada ti nije važnija svadba od bebe. Nama taj biološki sat ide neminovno. Hajde da završimo ovo što je do nas. Volela bih kao Bijonse samo da se jednog dana pojavim sa stomakom, sviđa mi se ta fora, ali ne znam kako bih uspela da sakrijem. Čim bih ja otkazala sve nastupe na nekoliko meseci svima bi odmah sve bilo jasno - iskrena je bila Manojlovićeva za Hype TV.