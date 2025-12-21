Slušaj vest

Sočne i ekskluzivne priče očekuju vas i ove nedelje u Stars specijalu, uz naš neprikosnoveni dvojac - Oliviju Jontić i Ivana Kleuta.

U nedelji za nama je toliko toga na veselje! Dogadjaja nikad više. Estrada ne miruje, a mi vam donosimo presek najvažnijih dešavanja i ekskluzivne intervjue.

Intervju sa Mirom Škorić. Kod nje je uvek žestoko jer je i ona sama takva - temperamentna, živa vatra. Mira Škorić! Evo šta nam je sve otkrila i čega se prisetila u ovim pretprazničnim danima...

Jedna od zvezda osamdesetih i devedesetih godina, koja je sijala, je Gordana Adamov, poznatija kao Lepa Lana. O Zaharu, Lepoj Breni, o čuvenoj anegdoti sa Čolićem, snimanju horor filma sa Josipom Lisac, ali i o autobiografskoj knjizi! U ekskluzivnom intervjuu.

Era Ojdanić unuku je proslavio 18. Rodjendan, a mi smo bili u centru zbivanja.

Naša ekipa ekskluzivno je otišla u Beč, gde je zabeležila sve detalje jednog bogatog romskog veselja.