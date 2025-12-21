- Bila mi je želja da budem sva u pirsinzima, tetovažama i tako dalje, što su negde dalje, hvala Bogu, moji sprečili, ali nisu uspeli kada sam negde sa mojih 17 godina bila među pionirima pirsinga na pupku. Svi su se zgranuli kada su videli da imam pirsing, ali nije mi dobro zarastao i stalno je bio upaljen bez obzira na to što sam ga ja tretirala kao što se reklo. Naravno, sve to sam krila od roditelja i na kraju sam ga izvadila jer je otac saznao za to i na fin način me je ucenio da ga skinem. Pitao me je da li hoću muzički stub ili da se bavim sa tom ranom na stomaku i ja sam rekla dobro - rekla je u emisiji Kaja.