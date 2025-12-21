Slušaj vest

Mile Kitić stigao je jutros na beogradski aerodrom i podelio detalje o svom predstojećem rođendanu, koji tradicionalno provodi radno.

"Ove godine sam kod kuće"

Ove godine, međutim, raduje se što će biti kod kuće, okružen porodicom i prijateljima, a sada je progovorio i o vili na Avali, te tvrdi da neće gore praviti farmu, a otkrio je i kako će proslaviti rođendan.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Umorio sam se, ali bilo je radno. Klasika, nastupam u Bosni, svake godine to radim, volim tamo da radim, još malo do Nove godine, pa onda na odmor. Što se tiče poklona, nisam za sada, rođendan mi je prvog, napravićemo svi zajedno kod kuće ručak, nećemo na nastupu, to ćemo kod kuće, kao i svake godine - rekao je Mile, pa je nastavio:

- Svake godine mi je radno za rođendan, a ove godine se radujem što je u Beogradu, jer sam kod kuće, blizu mojih. Više ne duvam svećice svakako.

"Neću da pravim farmu"

Mile je potom pomenuo svoje imanje na Avali.

Foto: Printscrean

- Nemam plan za farmu, taman posla, čuju se uveče šakali, a ovo domaće životinje, sve je to normalno. To oko Cece Ražnatović kad me već pitate, jedan od prijatelja, odnosno advokata je bio tu, pa je neko pitao šta će tu biti, a on se našalio da će biti farma, ali nema ništa od toga - ispričao je Mile.

Kurir/Telegraf

