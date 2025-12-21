Slušaj vest

U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist. 

Gosti današnje emisije su Nada Topčagić, Lepa Lukić, Era Ojdanić i Uroš Markov.

Od Nade i Lepe čućete o okolnostima u kojima su se upoznale, kao i o nekim davnim vremenima -  turnejama, kako su nekada pevači radili i kako su se družili i borili za svoj hleb. „Pevači su živeli za aplauze“, zaključuje Nada. 

Lepa je poznata po svom oštom jeziku i iskreno će govoriti o tome koliko je to koštalo u životu, uz priču o konkretnim situacijama.  

Nada, u vrlo šaljivoj atmosferi, otkriva da li po mirisu može da prepozna koje je piće u čaši, a od Ere ćete čuti kako je Nada žarila i palila, i kako je izgledala u svoje vreme. 

Lepa, Era i Uroš podeliće sa gledaocima svoje mišljenje o Nadi, kao i brojne anegdote koje imaju sa njom. 

Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.  