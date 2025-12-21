U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Od Nade i Lepe čućete o okolnostima u kojima su se upoznale, kao i o nekim davnim vremenima - turnejama, kako su nekada pevači radili i kako su se družili i borili za svoj hleb. „Pevači su živeli za aplauze“, zaključuje Nada.

Lepa je poznata po svom oštom jeziku i iskreno će govoriti o tome koliko je to koštalo u životu, uz priču o konkretnim situacijama.