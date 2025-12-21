“PEVAČI SU ŽIVELI ZA APLAUZE” – Nada Topčagić u “Pusti brigu” danas od 16.00
U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.
Gosti današnje emisije su Nada Topčagić, Lepa Lukić, Era Ojdanić i Uroš Markov.
Od Nade i Lepe čućete o okolnostima u kojima su se upoznale, kao i o nekim davnim vremenima - turnejama, kako su nekada pevači radili i kako su se družili i borili za svoj hleb. „Pevači su živeli za aplauze“, zaključuje Nada.
Lepa je poznata po svom oštom jeziku i iskreno će govoriti o tome koliko je to koštalo u životu, uz priču o konkretnim situacijama.
Nada, u vrlo šaljivoj atmosferi, otkriva da li po mirisu može da prepozna koje je piće u čaši, a od Ere ćete čuti kako je Nada žarila i palila, i kako je izgledala u svoje vreme.
Lepa, Era i Uroš podeliće sa gledaocima svoje mišljenje o Nadi, kao i brojne anegdote koje imaju sa njom.
Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.