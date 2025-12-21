Slušaj vest

Nakon više od decenije potpune tišine, ime Bojana Bjelića ponovo potresa muzičku scenu.

Pevač koji je misteriozno nestao sa estrade pre 12 godina, odlučio je da prekine ćutanje i vrati se tamo gde pripada — pred publiku.

Veliki povratak

Njegov veliki povratak obeležava pesma „Duh iz bombonjere“, numera koja nastala pre 17 godina, ali sa emocijom koja danas zvuči jače nego ikada.

Upravo ova pesma sada izlazi na svetlost dana i otvara lavinu uspomena, nostalgije i neispričanih priča i to u potpuno novom ruhu.

Kadrovi iz spota, otkrivaju nešto što možda do sada publika nije imala prilike da vidi. Baš ovim spotom je odlučio da sruši sve predrasude i zada domaći zadatak svima.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bijelić Foto: Kurir/Ljubomir Radanov

Nije tajna da se Bojan dugo opirao povratku, ali emocije su presudile. Pesma koja je „čekala svoj trenutak“, konačno je dobila priliku da ugleda i svetlost reflektora. Priča je konačno zaokružena spotom kakav zaslužuje.

Povratak Bjelića već sada izaziva ogromno interesovanje publike i medija, a mnogi se pitaju — da li je ovo samo početak velikog comebacka godine?

Jedno je sigurno, duh se probudio i ne planira da stane.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: