Slađana Mandić, koja se proslavila 2012. godine u takmičenju "Zvezde Granda", otkrila je koja je poslednja poruka koju je dobila od Saše Popovića.

Naime, Slađana Mandić se prisetila Saše Popovića, koji je preminuo u martu ove godine. Ona je otkrila i poslednju poruku koju joj je estradni mag uputio.

Najveća podrška

- Saša je, pored Brene, bio moja najveća podrška. On me je srdačno dočekao u Grandu. Davao mi je savete, sugerisao šta da pevam u emisijama, govorio kako da se obučem, tereo me je da budem aktivnija, da se probudim. Tada nije bilo toliko do žirija, više je bilo glasanje publike. Rekao mi je da imam sve da imam da budem velika zvezda i poželeo mi sreću. Žao mi je što je otišao prerano - rekla je ona, pa dodala:

Foto: Edvin Kalić

"Čula sam se sa Saletom pred smrt"

- Suzanu sam videla poslednji put na sahrani. Moram da kažem da sam se čula sa Saletom malo pred smrt i drago mi je da je onako u moru poruka meni odgovorio, i tu poruku čuvam. Napisala sam mu: "Dragi direktore, znam koliko je teška i surova ta bolest, ali znam da ste jaki. Nada poslednja umire i želim vam da ovo prevaziđete". On mi je tada napisao samo: "Hvala ti moja Slađo".

Snima se dokumentarni film o Saši Popoviću

Inače, dokumentarni film o životu Saše Popovića uveliko se snima, a nedavno je njegova udovica Suzana Jovanović otkrila detalje. Ona je rekla i da li će se u filmu pojaviti Lepa Brena.

Saša Popović nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Privatna Arhiva

- Naravno da Brena govori u filmu o Saši. "Slatki greh" je obeležio jednu epohu, jedno prelepo vreme, a Brena će svojim učešćem to najbolje dočarati u dokumentarnom filmu o Saši - rekla je Suzana za domaće medije.

Kurir/Telegraf

