Slušaj vest

Ljuba Aličić rođen je u Šapcu gde je i odrastao.

Negove prve komšije, ali i članovi porodice za domaće medije govorili su o pevaču i njegovom detinjstvu.

Šaban Šaulić i Ljuba odrastalii zajedno

Da slučajnosti ne postoje govori činjenica da su Šaban i Ljuba odrasli zajedno a porodične kuće bile su udaljene svega samo oko 100 metara.

- Šaban se tamo rodio, a Ljuba se rodio u ovom sokaku - pokazao je jedan komšija.

- Oduvek bio dobar čovek, mnogo dobar čovek. To što smo mi komšije, ali ozbiljno vam kažem takav je celog života - rekao je drugi komšija koji Ljubu poznaje od malih nogu.

Foto: Marko Karović

Težak udarac

Ljuba je nedavno izgubio rođenog brata Osmana, što je bio veliki udarac za njega.

- Sedeo je u sobi, teško je podneo. Bili su vezani i isti su. Njih dvojica su isti, kada ga odvedemo u bolnicu oni kažu Ljuba Aličić, kažem nije, to je Osman Aličić - izjavila sestra pevača.

- Pa Ljuba je podneo sve ovo teško, šta da vam kažem. Teško je za celu familiju, celu porodicu. Tako je moralo da bude i tako Bog hoće - rekao je Ljubin sinovac.

Takođe, otkrio je i kakav je pevač bio dok je živeo sa njima.

- Pa Ljuba je bio kao mlad, dobar, najbolji čovek, pevač, šta da kažem. Nasmejan je uvek. Oseća se kao, kako da kažem, nasmejano, srećno. Dolazi svaki put, kad naravno može, kad ne radi. Mi ga dočekamo lepo uvek, normalno.

1/7 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Printscreen YouTube, Marko Karović

Kuća se ne prodaje

Porodičnu kuću u Šabačkoj mali, Ljuba i njegova porodica odlučili su da ne prodaju i da zadrže njen autentičan izgled.

- Ma kavi da je prodamo. Ljuba je ostao uz svoju familiju, uz svoje Šapčane. Pa život kao život. To je bilo pre 45-50 godina, znate kako je bilo sve, težak život. Njih je bilo sedmoro, osmoro ovde živelo. Znate, ali, ipak vidite kako Bog pogleda jednog i onda svi pored tog jednog uspemo, što se kaže.

Kako je istakla Ljubina sestra u kući ih je bilo osmoro, a onda je ispričala i kako je bilo odrastati sa Ljubom.

- Lep život, dobar život. Sve je bilo dobro. Roditelji su naši bili dobri - rekla je sestra, a na pitanje da li je Ljuba pevao i kao mali ističe:

- Jeste. Prvo, kada smo bili u Krupnju, on je sve sa šoferima išao i pevao, i pevao, i prvu je ploču snimio u Sarajevu.

Porodična kuća u centru Šapca

1/7 Vidi galeriju Ljuba Aličić vlasnik je možda i jedne od najskupljih vila na estradi koju je izgradio u Šapcu, u koju je uložio oko pola miliona evra, o čemu je prvi pisao Kurir. Foto: Printscreen/Paparazzo lov

Iako je vezan za svoju malu u kojoj je odrastao, a u kojoj i dan-danas živi njegova rodbina, velelepnu kuću je sebi i svojoj porodici izgradio i u samom centru Šapca.

Ovako izgleda dom Ljube Aličića:

1/4 Vidi galeriju SA 12 GODINA NAPUSTIO ŠKOLU I POBEGAO OD KUĆE! Ljuba Aličić je OVAKO ŽIVEO, a danas ima kuću od nekoliko MILIONA EVRA i bogatstvo Foto: Pritnscreen/Premijera

Kurir/Blic

Ljuba Aličić o bakšišu i nastupima: