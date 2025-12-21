Slušaj vest

Hrvatska pevačica Nives Zeljković poznata kao Nives Celzijus je bila pravo otkriće mnogima kad se pojavila na muzičkoj sceni.

Vrlo provokativna, sigurna u sebe početkom 2000-ih nije bilo muškarca koji za nju nije znao.

Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.

Pevačica se pojavljivala u vrlo smelim izdanjima sa krpicama koje su više otkrivale nego pokrivale, međutim to je bilo na radost publike koja je željno iščekivala njeno pojavljivanje. Mnogi je pamte kao rasnu crnku nalik Amazonkama jer je tada imala crnu kosu i bujne obline.

Danas čini se da ona vodi mirniji i povučeniji život, međutim i dalje tu i tamo provocira. Ona se udala 2005. godine za fudbalera Dina Drpića sa kojim iz braka ima sina Leona i ćerku Taišu ali taj brak nije potrajao. Pevačica u njenoj burnoj biografiji je slikanje za duplericu Plejboja, mnogi je se sećaju sa utakmica na kojima se pojavljivala bukvalno u grudnjaku. Pevačica ima objavljenu autobiografsku knjigu "Gola istina".

Nives je nedavno objavila fotografiju u provokativnom kombinezonu, a i dalje ne odustaje od istog cilja - da u prvi plan stavi ono po čemu je najpoznatija - bujno poprsje.

Pre samo par dana napunila je 44 godine, a svoj rođendan proslavila u provokativnom izdanju,

