Goga Sekulić progovorila je o kolegama koji se drogiraju na estradi i tvrdi da drogu konzumiraju oni koji se, kako kaže, prave fini.

Naime, pevačica je najpre otkrila da sprema za publiku nove pesme koje će ličiti na one kojima ja harala u regionu.

Problemi sa zdravljem

- Moram da se vratim onoj Gogi Sekulić od ranije, sada snimam spotove i spremam sve ali ne uspevam sve da stignem, kaže pevačica koja kao i svi ima problema sa virusima koji su svuda oko nas. Pre dva meseca sam imala bronhitis, osetljiva sam jako i slab mi je imunitet pa kada su emisije gledam da se čuvam, a i dete mi je prehlađeno. Celo predškolsko je pod virusom, pa to posle pređe na roditelje. Moj imuni sistem je loš, godine su to nespavanja i noćnog rada. Dešavalo se da bolesni radimo, mi želimo da otkažemo nastup ali vlasnik diskoteke neće da čuje. Govorila sam: mogu da se pojavim, ali ne mogu da radim. Dešavalo se da odem da ispoštujem i vratim se i dobijem upalu pluća, onda se pitam koga bre da ispoštujem.

Na pitanje da li je bilo pretnji, pevačica kaže:

- Neko možda ima taj nastup da se mangupira, danas su malo razumniji, ranije je bilo da morate da dođete. Sada nisam imala problema. Retko kada otkažem, ali izvinim se i zakažem novi termin. Nekada se pitam kako ovi što piju, puše i drogiraju se a idu, ne staju. Pitam se kada spavaju i plaćaju račune. Imamo mi one što dobro prikrivaju sve što rade.

"Oni koji su fini se drogiraju"

Nedavno je Željko Šašić upravo rekao to da se na estradi svi, sem njega, drogiraju.

- Ja se ne drogiram, razmišljam da počnem ali glupo u ovim godinama da počnem. Oni što mislite da su fini oni se drogiraju.

Pevačica sa zavidnom karijerom uvek su prisustvovali raznim problematičnim situacijama poput pucnjavi, tuča i razmirica.

- Viđala sam u mojoj blizini ali nisam imala neke probleme, nisam se petljala gde mi nije mesto. Dešavalo se i u Beogradu i u Crnoj Gori da se biju, vade pištolje. Svašta sam čula, nije to ni lako kada je neko dugo na estradi ako su imali pretnje da se izbore sa tim, a da ne izađe bruka i sramota u javnost. Danas je gore što ljudi ne provere šta je ko rekao pa uđu u problem. Najviše “volim” one što skrinšotuju poruke i puštaju na spikerfon, a kada treba u lice onda su slabići.

