Husa Alijević progovorio je o pokojnom kolegi Džeju Ramadanovskom, kao i njegovim ćerkama, te je otkrio kome idu sva autorska prava kada je reč o pesmama čuvenog boema.

Husa je pričao i o Aleksandru Raduloviću Futi, te je objasnio da postoji vrlo jasna procedura, koja se prati.

O novoj pesmi

- Volim što Futa ima elana da pravi pesme i to mi se sviđa dopalo mi se, to je Džejeva boja glasa. I na filmu smo imali njegovu boju na moje pevanje.

Foto: Privatna Arhiva

- Oprečna su mišljenja, ceo život sam autor i evo Džeja nema pet godina to je lepo sa jedne strane, ali sa druge možda ne treba dirati jer emocija izlazi iz čoveka. Peva čovek, a ne peva AI, samo je pitanje koji čovek peva samo preko ide boja Džeja. AI još uvek ne peva, ima nešto ali ovo što slušamo to je sigurno neko otpevao, pa se dodala boja - rekao je Husa, pa je nastavio:

Džej Ramadanovski peva u nebeskoj kafani Foto: Marina Lopačić, Dragana Udovičić, Dragan Kadić

 "Sve ide na porodicu"

- Video sam neki naslov vezan za ta autorska prava, ali nisam upućen. Znam da sam ih viđao zajedno oko filma, bile su bliske, ne znam šta se dešava. Sve je to jako pipavo. Što se tiče autorskih prava zakon odlučuje, kompozicije Džeja prelaze na Mariju i Anu. Ja sam u skupštini Sokoja, ali Brajine i Futine su njihove ko god da peva. Uglavnom ide na porodicu sve to.

Kurir/Blic

