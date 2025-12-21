Slušaj vest

Pevačica Jelena Gerbec dva puta se udavala i razvodila od istog čoveka, a sada je otkrila zbog čega je došlo do rastanka. Progovorila je o prijateljstvu sa pevačicom Janom Todorović i otkrila da li joj je koleginicin muž kupio budu, kako se pisalo.

- Bivši muž i ja smo spavali u odvojenim sobama. Ja sam spavala sa decom, on je spavao u svojoj sobi. I to mi je smetalo, radila sam, daj nekad zameni me, pusti me malo da ja odspavam, čisto da se malo uključi. Možda zalazim previše intimno, ne sviđa mi se, ali šta da radim krenula sam. Opet sam krenula da budem ona stara nadrndana žena neispavana i onda je on mene pozvao i rekao mi: "Ja više ovako ne mogu, ti si ovakva i onakva", ja sam samo ćutala i govorila u sebi: "Bože, hvala ti".

Dva puta se razvodila

Jelena se dva puta razvodila od supruga, o čemu je jednom prilikom govorila.

- Ja ne znam šta je meni, ja sam izgleda neka čudna ličnost. Stavim grudi, pa izvadim, udam se, pa se razvedem, pa se opet vratim. Ne oblačim se provokativno i te grudi nikad nisam ni izbacila u dekolte, kad sam imala silikone. Puno sam trenirala i onda je to tkivo samo nestalo i onda sam rekla doktoru da mi uradi bukvalno neprimetno, da mi vrati to što sam imala, međutim nismo se dobro razumeli i bila sam totalno nezadovoljna i nesrećna. Onda sam rekla, šta će meni ovo u životu ja nisam taj tip devojke. Čekala sam samo da prođe taj neki period da mogu ponovo anesteziju i da ih izvadim - pričala je tada.