Pevača Nenada Manojlovića mediji su sreli na beogradskom aerodromu kada se vraćao sa nastupa iz inotranstva.

On je ovog vikenda pevao u Švajcarskoj, a sada je progovorio o krizi na estradi o kojoj pričaju svi pevači. Pevač je takođe otkrio detalje o svom odnosu sa ocem, te je otkrio da on nije najbolji.

- Uvek ima neka kriza ali kako za koga. Ja nemam neki problem, dovoljno mi je i radim koliko radim. Nova godina je rezervisana za Beograd, moja Tijana M i ja. Samo da nam je zdravlja i sloge - kaže Nenad koji objašnjava da je smanjio nastupe od kada više nije deo Grand produkcije sa kojom je imao ugovor na deset godina nakon takmičenja:

- Po isteku ugovora iz Granda namerno sam smanjio posao kako bih bio sa porodicom. Sada radim jednom, dvaput mesečno i super je to zato što mogu da nadoknadim nešto što sam propustio.

Ovih deset godina, koliko sam bio, dosta toga sam propustio. Čovek ima neke stvari koje mora da ostvari i tada mora nečega da se odrekne, ali tada ne znaš koliko i šta te čeka kada si na početku.

Pevač ističe da je sve uložio u karijeru.

- Nisam ulagao u biznise, ništa mimo ovog posla. Kada neko hoće da ima svoje pesme, to je onda skupo. Preskupe su pesme a i teško ih je naći da opstanu da traju 40 godina, da nadžive pevače. Sve što sam uložio bilo je u pesme i reklamu, nisam se rodio kao bogat. Do skoro sam čak bio podstanar. Zahvalan sam što sam makar to rešio.

O lošim odnosima sa ocem

Nenad je i brat Rade Manojlović po ocu, pa smo ga pitali da li posećuje Četereže.

- Ne, nismo u dobrim odnosima. Video sam svog oca svega petnaestak puta u životu. Kada sam bio mali ostao sam sa majkom a njega sam viđao na raspustima i jednu godinu kada sam išao u školu tamo. Nije to ništa, i drugim ljudima se to dešava, jednostavno sam imao takvo detinjstvo to se kasnije odrazilo na to da nismo bliski. Odrazilo se i na moj odnos, nažalost, sa sestrama iako im želi svako dobro i sve najbolje. Volim ih ali ne viđamo se i ne družimo - kaže Nenad i nastavlja da je ponosan na Radu i Mariju bez obzira na sve:

- Apsolutno sam ponosna na njih, ovo je grub posao i dve žene bez ikakvih leđa ali nije to ništa za džabe.

One su se opekle sa ljudima koji su radili u svoju korist. Svakako sam na Radu jako ponosan, ona je imala desetak godina kada je bila među prvih pet pevačica to nije mala stvar. I da nije, ona je dobra devojka i dobro srce uvek bih bio ponosan.

Da li je moglo da bude drugačije među njima, Nenad kaže da je ipak kasno za tako nešto.

- Mi smo jednostavno stranci, nema tu šta da se postigne. Šta sam ja mogao kao klinac sa 11 godina kada su one bile male da postignem i sam sam se borio. To je kasnije uzelo svoju putanju ali sam veliki navijač njene karijere iako mislim da je nešto mogla pametnije ali ne mogu da sudim i ja sam pravio gluposti razne. Svako ima svoju putanju - rekao je on.

