INDI I EDITA SE SLUČAJNO SRELE NA AERODROMU Dva meseca se nisu videle, evo kako su se rođene sestre ponašale kada su ugledale jedna drugu
Pevačica Indi Aradinović pojavila se danas na aerodromu u Beogradu u ataraktivnom izdanju. Na sebi je imala skupocenu bundu, naočare i farmerke, a onda je progovorila o susretu sa sestrom Editom Aradinović sa kojom se srela upravo ovde nakon 2 meseca.
Naime, Indi je otkrila kako je prošao susret sa Editom Aradinović, a onda je progovorila o novom partneru.
- Videle smo se, sad smo se izljubile. Žao mi je što niste videli taj susret, nismo se videle 2 meseca. Kažem joj se gde si seko, zagrlimo se, poljubimo se, biće prilike da nas snimite zajedno. Nisam znala da je imala nastup u Podgorici, a ja sam bila u Herceg Novom. Iznenadila sam se pozitivno. Ne bih ništa izbrisala iz 2025. godine, samo da budem bolja verzija sebe. Vrlo su silni Crngorci, odani su i verni, bila je puna kafana, a u 2026. će biti neki novi partner.
Pokazala ožiljak od operacije na stomaku
Pevačica je pokazala veliki ožiljak na stomaku, koji kako kaže, ponosno nosi, a koji je dobila prilikom operacije želuca, kada je jedva preživela usled komplikacija koje su se javile.
Ona je sada progovorila o ožiljku na stomaku i tvrdi da se ne stidi svojih rezova.
- Što se mog ožiljka tiče, nemam problem da ga pokažem. To je deo mene. Nosim ponosno ožiljak jer sam drugu šansu za život dobila i mislim da treba da slavim dva rođendana sada.
