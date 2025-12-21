Slušaj vest

Pevačica Indi Aradinović pojavila se danas na aerodromu u Beogradu u ataraktivnom izdanju. Na sebi je imala skupocenu bundu, naočare i farmerke, a onda je progovorila o susretu sa sestrom Editom Aradinović sa kojom se srela upravo ovde nakon 2 meseca.

Naime, Indi je otkrila kako je prošao susret sa Editom Aradinović, a onda je progovorila o novom partneru.

- Videle smo se, sad smo se izljubile. Žao mi je što niste videli taj susret, nismo se videle 2 meseca. Kažem joj se gde si seko, zagrlimo se, poljubimo se, biće prilike da nas snimite zajedno. Nisam znala da je imala nastup u Podgorici, a ja sam bila u Herceg Novom. Iznenadila sam se pozitivno. Ne bih ništa izbrisala iz 2025. godine, samo da budem bolja verzija sebe. Vrlo su silni Crngorci, odani su i verni, bila je puna kafana, a u 2026. će biti neki novi partner.

Pokazala ožiljak od operacije na stomaku

Pevačica je pokazala veliki ožiljak na stomaku, koji kako kaže, ponosno nosi, a koji je dobila prilikom operacije želuca, kada je jedva preživela usled komplikacija koje su se javile.

Ona je sada progovorila o ožiljku na stomaku i tvrdi da se ne stidi svojih rezova.

- Što se mog ožiljka tiče, nemam problem da ga pokažem. To je deo mene. Nosim ponosno ožiljak jer sam drugu šansu za život dobila i mislim da treba da slavim dva rođendana sada.

Kurir.rs/Blic

