Sonja Lazetić udata je za fudbalera Nikolu Lazetića, a javnosti je postala poznata zbog uloge u filmu o kriminalcima "Vidimo se u čitulji".

Ona je tada imala 15 godina, bila ofarbana u plavo i pričala je o životu na visokoj nozi i tome kako želi da postane poznati fotomodel.

Sonja Lazetić Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin, Damir Dervisagic

 Prvi muž ubijen

Sonja iz braka sa kontroverznim biznismenom Goranom Marićem Maretom, koji je ubijen na Avali, ima dve ćerke i sina.

Brak sa Nikolom doneo joj je jednog dečaka, Nikolinog sina Luku, kojem je Sonja kao druga mama.

Sonja Lazetić danas živi na visokoj nozi i vlasnica je jednog poznatog prestoničkog restorana, a pored toga posvećena je braku sa bivšim fudbalerom i deci koja su njeno najveće bogatstvo.

Sonja i Nikola Lazetić Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Instagram, Printskrin/Instagram

Tajna Sonjinog besprekornog izgleda krije se u njenim redovnim i dobro čuvanim rutinama, ali komplimenti na račun njene linije dodatno dobijaju na težini kada se uzme u obzir da je rodila troje dece, što se na njenu figuru očlito nimalo nije odrazilo.

Proslavljaju godišnjicu braka

Nikola Lazetić i Sonja danas proslavljaju 13 godina braka, a sportista je na svom Instagramu podelio niz njihovih zajedničkih fotografija.

- Znali smo, verovali smo, izdržali smo. Volim te, srećna nam godišnjica braka ženo moja - napisao je on, a odmah se nadovezala i Sonja:

- Zauvek ti i ja mužu moj - napisala je.

Kurir.rs

