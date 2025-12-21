Slušaj vest

Pevačica Slađana Mandić nedavno je obradila hit Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a sada je progovorila o zdravstvenom stanju starije koleginice

Kako je navela, izuzetno joj je drago što je i njena verzija naišla na pozitivne reakcije publike. Slađana je rekla da je kroz moderniji aranžman pesmu koja je veliki hit želela da približi i mlađima.

- Drago mi je zbog toga ja ne želim uzimam prvenstvo Vesni to je bio mega hit, ali mislim da je naš aranžman, modernizovanog zvuka doprinelo da se približi ljudima, naročito mlađim generacijama, ja sam to na svoj način približila a to je original Vesna. Baš sam srećna, ne želim da to bude moja zasluga ali mi je drago - rekla je Slađana, pa progovorila o Vesninom zdravstvenom stanju.

- Imamo istog PR-a, pa preko nje se raspitujem. Dobro je, ali ne bih o tome - kratko je rekla Slađana koju su mediji sreli na aerodromu.

Urađena tri stenta

Podsetimo, Vesna je operisana pre četiri dana, kada joj je urađena revaskularizacija (ugradnja stenta) na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek – naveo je tad naš izvor, koji je dodao da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta - pojasnio je tada izvor.

