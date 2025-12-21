Slušaj vest

Pevačica Sara Jo održala je emotivan nastup u Makedoniji, gde je pred publikom izvela pesmu „Ako sutra nema me“, grupe DNK, u znak sećanja na svog bliskog prijatelja Vladimira Blaževa Panča.

Pančo, pevač popularne makedonske grupe DNK, tragično je stradao nakon požara u diskoteci u Kočanima, koji je u martu potresao region, a u kojem su život izgubile 62 osobe. Vest o njegovoj smrti duboko je pogodila muzičku scenu, ali i Saru Jovanović, koja je sa njim godinama negovala prijateljstvo.

Upravo zbog te bliskosti, Sara Jo je odlučila da mu oda počast izvođenjem jedne od njegovih najemotivnijih pesama, što je izazvalo snažne reakcije publike.

Preminuo nakon duge borbe za život

Podsetimo, Pančo je preminuo 14. oktobra, nakon sedam meseci borbe sa posledicama nesreće. Dok je bio u teškom zdravstvenom stanju, Sara mu je javno uputila reči podrške i nade, ističući da veruje u njegovu snagu i borbu.

"A ti, dobri naš Pančo... Znam da se boriš lavovski, samo onako kako ti umeš... Ipak si ti naš 'loš momak'. Ne postoji trenutak da nismo pomislili na tebe. Uz tebe smo svim srcem i dušom."

Ovim gestom, pevačica je još jednom pokazala koliko joj je prijateljstvo sa Pančom značilo i koliko dubok trag je ostavio u njenom životu.

