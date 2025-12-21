Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić ostao je veran svom rodnom gradu Šapcu, mestu gde je odrastao i započeo muzičku karijeru. Njegov dugogodišnji prijatelj i vlasnik lokala, odlučio je da otkrije brojne detalje iz Ljubinog života.

- Naše prijateljstvo traje 60 godina. Mislim, to je... Nije se pomerilo, nijednog momenta. Ja i Ljuba se znamo, ja sam stariji od njega četiri godine, moj otac je držao u kafanu, bilo je tri kafane, četiri, ovde u ulici i Ljuba je tako krenuo da peva, družili smo se kao deca. Ja sam '94. godine ovo otvorio i Ljuba je više proveo vremena kod mene u lokalu nego kod svoje kuće, sto posto - rekao je prijatelj pred kamerama, prisetivši se početaka pevačeve karijere.

Kako je objasnio, Ljubin talenat se jasno video već sa 14-15 godina, a muzika ga je odvela na estradu ubrzo nakon toga.

Vodio fudbalski klub

- Ja i on smo dvadeset i nešto godina vodili fudbalski klub "Borac" - kaže prijatelj, pa dodaje:

- On skupi tako društvo i oni piju, piju, a on sad više ne pije i onda on počne da pije od dva sata uveče, tri, do sedam ujutru i onda je to... Retko je pevao svoje pesme, voleo je Safeta, Vidu Pavlović... - priča prijatelj.

- On ako dođe sam u lokal, on zivka i to ti je za 10 minuta... Ali to je svaki dan, to je godinama - kaže prijatelj, a na pitanje o čemu se priča posle toliko godina ističe:

- O fudbalu, gledamo malo utakmice - rekao je, a onda otkrio da li je pevač bio zavodnik:

"Dobro je njegova žena izdržala..."

- To ne smem, bojim se žena da me ne napdne, šalimo se malo. Pa dobro, znate kako, ti pevači, devojke su se lepile za njih - rekao je Ljubin prijatelj, pa potom otkrio da li je Ljuba bio svestan svog uspeha:

- Nije. Bilo je mnogo slučajeva, kad dođe društvo iz Beograda, jer je Ljuba tako skroman, jedan fudbaler koji igra u Zvezdi, Vojvodini, je rekao: "Ljubo, bre, pa ti nemaš pojma koliko si cenjen". Ljuba je toliko skroman, nikada se nije nadmeto, ni u društvu.

Pored uspeha u karijeri, Ljuba Aličić ima i sreću u ljubavi, sa suprugom je više od četrdeset godina, a kako kaže njegov prijatelj, ona je ta koja vodi kuću dok Ljuba zarađuje i brine o porodici.

- Pa četrdeset i nešto godina. Pa dobro je ona izdržala - rekao je prijatelj Ljube Aličića. Na pitanje ko je glavni u kući, Ljuba ili njegova supruga, prijatelj je otkrio:

- Pa, da vam kažem uvek ona treba bude glavna u kući. On je donosio novac, a ona je raspolagala - rekao je prijatelj.

