Na fan-stranici pevačice Cece Ražnatović podeljen je snimak njenog gostovanja sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, koji je ostavio utisak na njihovu ćerku Anastasiju.

Veliku pažnju privukao je Cecin odgovor na jedno od pitanja voditelja, ali su Anastasiju posebno oduševile reči njenog pokojnog oca, koji se duhovitom opaskom nadovezao na Cecinu izjavu.

Jedno od pitanja gledalaca glasilo je: "Pitaj Cecu da li je Arkan postao papučar i da li pere sudove?"

Ceca se zagonetno nasmejala i kratko odgovorila:

- Mom suprugu nijedan posao nije stran niti se bilo kog posla stidi. On je veliki domaćin i ja sam zbog toga veoma srećna. Eto, to je odgovor. Ako se to zove papučar, onda su mnogi papučari.

Na to se Arkan, uz osmeh, nadovezao:

- Konkurent za zlatnu papuču - čime je nasmejao sve prisutne.

Anastasija je u svojoj objavi kratko poručila:

"Zdrava muškost + samopouzdanje."

