Slušaj vest

Elena Karaman Karić, ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, na Kosmaju je sebi napravila pravi raj. Elena na mrežama često pokazuje kako sa prijateljima često prisustvuje različitim obredima u prirodi, pa se tako i sada oglasila povodom kratkodnevnice.

Ritual pročišćenja

U dvorištu je uradila "ritual čišćenja" tokom kratkodnevnice i podelila selfi dok je prekrštenih nogu sedela na krznenoj stazi. U dvorištu je u kamenom ognjištu zapalila vatru oko koje je sedela, a slikala je i upaljen snop žalfije, biljke koja se smatra pročišćivačem negativne energije.

1/8 Vidi galeriju Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

- Blagoslovena kratkodnevnica. Neka se iz tišine tame najkraćeg dana u godini rodi svetlo saosećanja.. Da otpustimo sve ono sto nam ne služi i iz čega ne rastemo. Neka nam novi ciklus na kosmičkom krugu vremena donese bezbrižnost u srcu i mir u duši - napisala je ona.

Elena Karaman zapalila vatru na imanju Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Komšije ne razumeju rituale