ZAPALILA VATRU, SNOP ŽALFIJE... Elena Karaman Karić izvela ritual pročišćenja usred dvorišta na Kosmaju: Neka se iz tišine tame rodi...
Elena Karaman Karić, ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, na Kosmaju je sebi napravila pravi raj. Elena na mrežama često pokazuje kako sa prijateljima često prisustvuje različitim obredima u prirodi, pa se tako i sada oglasila povodom kratkodnevnice.
Ritual pročišćenja
U dvorištu je uradila "ritual čišćenja" tokom kratkodnevnice i podelila selfi dok je prekrštenih nogu sedela na krznenoj stazi. U dvorištu je u kamenom ognjištu zapalila vatru oko koje je sedela, a slikala je i upaljen snop žalfije, biljke koja se smatra pročišćivačem negativne energije.
- Blagoslovena kratkodnevnica. Neka se iz tišine tame najkraćeg dana u godini rodi svetlo saosećanja.. Da otpustimo sve ono sto nam ne služi i iz čega ne rastemo. Neka nam novi ciklus na kosmičkom krugu vremena donese bezbrižnost u srcu i mir u duši - napisala je ona.
Komšije ne razumeju rituale
- Elena je odlučila da sazida dom usred guste šume. Svi smo bili iznenađeni kada smo videli na kojoj lokaciji joj se nalazi dom. Međutim, po svemu sudeći to je bila njena volja. Baš zato što je toliko izolovana, kuća privlači svu pažnju. Mnogi su dolazili krišom da vide koje Elena rituale izvodi. Često bi zapalila vatru nasred imanja i sa grupom ljudi radila određene rituale. Od nas se niko u to ne razume, pa ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo šta je želela time da postigne - pričao je pre par meseci Elenin komšija tada.