MILICA KEMEZ U DUBAIJU PROSLAVILA ROĐENDAN: Dobila poklon od 200.000 dinara, ponosno dubala svećicu tortici (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Milica Kemez danas proslavlja 31. rođendan. Ona trenutno boravi u Dubaiju odakle se oglasila na Instagramu i pokazala kako se provodi.
Milica je pozirala na krovu hotela sa pet zvezdica. Ona je u uskoj bež haljini duvala svećicu na kolaču.
Ona se pohvalila i skupocenim poklonom koji je dobila. Pored buketa cveća, Milica je dobila i novi Iphone 17 pro max čija je cena preko 200.000 dinara.
Bora: "Obmanjivala me je"
Podsetimo, Milica se nedavno zvanično razvela od Bore Santane koji je tokom boravka u "Eliti 9" rekao da ga je ona obmanjivala sa njegovim prijateljem.
- Meni je rekla Milica da me više ne voli i rekla je: ''Videćeš kako će ti biti''. Ona je spremala mene za to da će biti sa nekim, sa kim je sada. Vraćam film koliko su me obmanjivali dugo, Milica i čovek koji je u mojoj kući godinama bio - rekao je on.