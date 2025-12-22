Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Kemez danas proslavlja 31. rođendan. Ona trenutno boravi u Dubaiju odakle se oglasila na Instagramu i pokazala kako se provodi.

Milica je pozirala na krovu hotela sa pet zvezdica. Ona je u uskoj bež haljini duvala svećicu na kolaču.

Ona se pohvalila i skupocenim poklonom koji je dobila. Pored buketa cveća, Milica je dobila i novi Iphone 17 pro max čija je cena preko 200.000 dinara.

1/7 Vidi galeriju Milica Kemez proslavila rođendan u Dubaiju Foto: Pritnscreen/Instagram

Bora: "Obmanjivala me je"

Podsetimo, Milica se nedavno zvanično razvela od Bore Santane koji je tokom boravka u "Eliti 9" rekao da ga je ona obmanjivala sa njegovim prijateljem.