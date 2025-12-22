Slušaj vest

Povodom trogodišnjice smrti Milana Laće Radulovića njegova tetka oglasila se na društvenim mrežama dirljivom porukom.

"Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2021", napisala je tetka.

Milan Radulović Laća Foto: Pritnscreen/Instagram

Bogata karijera

Milan Laća Radulović bio je srpski tekstopisac, aranžer i kompozitor, rođen 28. februara 1986. godine u Beogradu, koji je ostavio dubok trag na muzičkoj sceni zahvaljujući radu s mnogim poznatim izvođačima. Sin je jedne od najpoznatijih tekstopiskinja kod nas Marine Tucaković, i kompozitora Aleksandra Radulovića Fute. Upravo je u takvom umetničkom okruženju odrastao i razvijao svoj talenat za muziku i pisanje, što ga je dovelo do toga da svojim tekstovima i aranžmanima obogati rad brojnih domaćih i regionalnih izvođača.

Laća je sarađivao sa mnogim popularnim imenima srpske i balkanske muzičke scene, radeći na pesmama koje su postale hitovi. Među njima su rad na pesmama poput "Autogram" za Cecu, "Adio amore" za Rastu, "Favorito" za Hurricane i mnogim drugim autentičnim i prepoznatljivim numerama koje su publici ostale urezane u sećanje.

Iako je nasledio talenat od roditelja i imao uspešnu karijeru iza sebe, Laćin život bio je obeležen i teškim trenucima. Otvoreno je govorio o svojim problemima, uključujući i borbu sa zavisnošću od droge koju je započeo u tinejdžerskim danima, a kasnije se trudio da pobedi te demone i ostane posvećen muzici. U njegovom životu desile su se i porodične tragedije koje su ga duboko pogodile – njegov brat Miloš preminuo je mlad, sa svega 24 godine, što je ostavilo veliki emotivni trag u njegovom životu.

Telo pronađeno u Tel Avivu