Sonja Vuksanović, bivša žena pevača Ace Lukasa i Željka Šašića, se baškari na Maldivima, a slikom na kojoj je gola u bazenu je zapalila društvene mreže.

Vuksanovićeva je otputovala u toplije krajeve odakle objavljuje fotografije sa ove egzotične destinacije.

Pozirala u bazenu okrenuta leđima potpuno gola, te pokazala izvajanu figuru i preplanuli ten. Uz to je objavila i niz fotografije, te pokazala prelepu prirodu, ali i kupku sa laticama ruža.

Zavela dva pevača

Inače, Sonja Vuksanović je pre Ace Lukasa bila u braku sa Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju.

Sonja se za Željka udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima.

Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vreme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović.

Lukas o Šašiću i Sonji

Lukas i Sonja bili su u braku u kojem su dobili ćerku Viktoriju, a njihov razvod je takođe bio propraćen mnogim skandalima, te je on optuživao da ga je varala.

- Nisam ja uzeo ženu Željku Šašiću, oni su se razveli kad smo Sonja i ja počeli priču. Ne znam što je on toliko ljut na mene, ja sam mu učinio dobro, dosta dobrih stvari sam mu učinio. Stvarno mislim da je dobar pevač i da je mogao mnogo više u karijeri da postigne, ali nije. Ne mislim o njemu ništa loše, a druga stvar, on je otac deteta koje je odraslo sa mnom, Sofijin otac, ona je moje peto dete - rekao je on za Hype TV i dodao:

- Međutim, nikada nisam hteo da napravim situaciju da ona svog oca zaboravi ili tako nešto. Često sam bio inicijator da se vidi sa ocem. Mislim da danas imaju super odnos. I sa mnom ima super odnos. Nikada nisam hteo da joj zamenim oca, ali ona zna da sam uvek tu za nju i do kraja života ću je gledati kao svoje dete. Jednom prilikom sam Sofiju, ona je tada bila mala, pitao da li je išla kod tate skoro, rekla je da nije oko tri nedelje. Rekao sam joj da pozove tatu i da ću ja da je odvezem da se vide. Nije lepo što je on pričao ružno za mene i Sonju, jer nikada Sofiju nisam hteo da odvučem od oca, naprotiv... Jednom prilikom mi je rekla da bi volela da se preziva Vuksanović. Ništa lepše nisam u životu čuo i bilo mi je milo, ali nisam dozvolio to, jer sam se stavio u poziciju njenog oca. Ne treba joj to uzeti za zlo, tada je bila mala.