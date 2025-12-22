Slušaj vest

Od kada se pojavila na estradnoj sceni, muzička zvezda Ilda Šaulić nosi epitet jedne od najbolje obučenih žena sa naših prostora. To je ponovo dokazala i odevnim kombinacijama koje je nosila u spotovima za album “Novo doba” koji je objavila prošlog četvrtka.

Ilda je nosila različite kombinacije za koje modni kritičari smatraju da su najmodernije.

U spotu za pesmu “Zbog nje” ponela je autfit koji se našao i na naslovnoj strani svetski poznatog modnog maganiza “Elle", izdanje za Sloveniju.

Pevačica je snimila spot, a ista kombinacija se nedelju dana kasnije pojavila u pomenutom magazinu.

Spot za „Zbog nje“ vizuelno prati modernu estetiku, a Ildin stajling dodatno naglašava zrelost i umetnički pravac kojim se kreće na novom albumu, a ista je situacija i sa ostalim numerama.

Muzička zvezda je objavila materijal u potpuno drugačijem muzičkom pravcu, a od publike je do sada dobila samo pozitivne kritike.