AVANGARDA: Ilda Šaulić u spotu ponela kreaciju koja je potom završila na naslovnici svetski poznatog modnog magazina
Od kada se pojavila na estradnoj sceni, muzička zvezda Ilda Šaulić nosi epitet jedne od najbolje obučenih žena sa naših prostora. To je ponovo dokazala i odevnim kombinacijama koje je nosila u spotovima za album “Novo doba” koji je objavila prošlog četvrtka.
Ilda je nosila različite kombinacije za koje modni kritičari smatraju da su najmodernije.
U spotu za pesmu “Zbog nje” ponela je autfit koji se našao i na naslovnoj strani svetski poznatog modnog maganiza “Elle", izdanje za Sloveniju.
Pevačica je snimila spot, a ista kombinacija se nedelju dana kasnije pojavila u pomenutom magazinu.
Spot za „Zbog nje“ vizuelno prati modernu estetiku, a Ildin stajling dodatno naglašava zrelost i umetnički pravac kojim se kreće na novom albumu, a ista je situacija i sa ostalim numerama.
Muzička zvezda je objavila materijal u potpuno drugačijem muzičkom pravcu, a od publike je do sada dobila samo pozitivne kritike.
Podsetimo, Ilda će u ponedeljak od 18 sati održati konferenciju za medije, a cela konferencija biće prenošena uživo na njenim društvenim mrežama, kako na "Instagram", tako i na "TikTok" profilu.