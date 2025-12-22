Ana je za svoju naslednicu priredila bajkovitu proslavu sa roze, belim i plavim balonima
Stars
BALONI, TORTA STIČ, SENA KO PRINCEZA: Slavlje u domu Ane Sević, naslednici priredila pravu bajku
Slušaj vest
Pevačica i voditeljka Ana Sević objavila je fotografije sa proslave petog rođendana ćerke Sene.
Ana je za svoju naslednicu priredila bajkovitu proslavu sa roze, belim i plavim balonima, dok je glavna tema bio junak iz crtanog filma Stič.
Sena je bila obučena kao prava princeza i na sebi je imala belu haljinu sa tilom, dok je iza imala veliku belu mašnu. Proslava je organizovana za brojne Senine drugare, a voditeljka je pored torte pozirala sa Danijelom i decom, dok nije skidala osmeh sa lica
Ana Sević ćerki Seni proslavila rođendan Foto: Printscreen/Instagram
Vidi galeriju
Voditeljka iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu, dok ćerku Senu i sina Simona ima sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem.
Reaguj
Komentariši