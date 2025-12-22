Ana je za svoju naslednicu priredila bajkovitu proslavu sa roze, belim i plavim balonima, dok je glavna tema bio junak iz crtanog filma Stič.

Sena je bila obučena kao prava princeza i na sebi je imala belu haljinu sa tilom, dok je iza imala veliku belu mašnu. Proslava je organizovana za brojne Senine drugare, a voditeljka je pored torte pozirala sa Danijelom i decom, dok nije skidala osmeh sa lica