Pevačica i voditeljka Ana Sević objavila je fotografije sa proslave petog rođendana ćerke Sene. 

Ana je za svoju naslednicu priredila bajkovitu proslavu sa roze, belim i plavim balonima, dok je glavna tema bio junak iz crtanog filma Stič.

Sena je bila obučena kao prava princeza i na sebi je imala belu haljinu sa tilom, dok je iza imala veliku belu mašnu. Proslava je organizovana za brojne Senine drugare, a voditeljka je pored torte pozirala sa Danijelom i decom, dok nije skidala osmeh sa lica

Ana Sević ćerki Seni proslavila rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka iz braka sa Darkom Lazićem ima ćerku Lorenu, dok ćerku Senu i sina Simona ima sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem.

