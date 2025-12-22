Slušaj vest

Milena Ćeranić važi za jednu od estradnih ličnosti koja nema dlake na jeziku. Pevačica uvek ima odgovor na svako pitanje, pa je sada pričala o muško - ženskim odnosima, a njena izjava šokirala je mnoge.

Milena je rekla da smatra da je za ljubav potrebno dosta hrabrosti, a da upravo to manjka jačem polu.

- Uvek sam okružena jačim polovinama. Moj tata, moja braća, moj drug Ćemo... Muškarcima sam generalno okružena, pa i što se tiče mojih muzičara, kolega. Žene obožavam. Muškarci više vole pesmu "Krivog bih te branila", želela bih da nađu upravo takvu ženu. Muškarci su postali kukavice, ne biraju da žive sa ženom koju vole, nego biraju da žive sa ženama koje će da budu dobre majke i tako dalje. Za ljubav treba hrabrost, ja sam žena koja je znala da voli, ali i ona koja zna da prašta. Inače sam žena koja je opisana u toj pesmi, "Krivog bih te branila", nevezano samo za partnera, nego i za nekog drugog, ko mi je jako drag - rekla je ona u emisiji "Premijera, vikend specijal" i dodala:

- Često citati koje postavljam na mrežama nisu iz moje glave, nego od mnogo pametnih ljudi koji mi ostaju u glavi ili ih zapišem. Meni je posebno drago da se muškarci tome posvećuju i da osvešćuju svoje živote... Volim da napišem nešto pametno ispod slike, da ne služi samo da se gleda. Meni je 2025. godina poslužila za rast u svakom smislu, ja tako volim da prenesem ljudima da na lakši način duhovno sebe iscele i da im bude lakše da uđu u neke stvari. Kada radite na sebi, to je najbolja investicija.