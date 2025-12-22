OVDE ŽIVE ANĐELA I GASTOZ: Okićen a jelka, ikone svuda po stanu, a na centralnom mestu fotografija koja je svima zapala za oko (FOTO)
Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz i bivša zadrugarka Anđela Đuričić pre nekoliko dana obnovili su romansu, te se ona vratila u njegov stan gde su prethodnih meseci zajedno živeli.Anđela je sada podelila snimak iz njihovog doma, te je pokazala novogodišnju dekoraciju i praznično raspoloženje.
Ona je snimila jelku i njihove pse koji uživaju kraj lampica, dok je uhvatila i policu na kojoj se nalazi nekoliko ikona, a mnogima je zapala za oko i Gastozova fotografija sa majkom, s kojom je bio izuzetno vezan.
Obična svađa
Podsetimo, bivša rijaliti učesnica Slađa Poršelina veoma je bliska sa rijaliti parom, a nedavno je pričala o njihovom odnosu i raskidu.
- Kontaktirala sam Anđelu odmah, ali prvenstveno zbog njene operacije i devojka bukvalno ne može da govori i priča. Znam kakve su operacije nosa i baš zbog toga nisam ništa htela da je pitam za raskid, ali mislim da će se ona oglasiti sama i nije na meni da pričam u njeno ime. Smatram da se desila mala svađica jer je ona htela da operiše nešto na sebi, da promeni prirodni izgled i verovatno se to Gastozu nije dopalo, jer on voli da bude dominantan i takav je sam po sebi i verovatno se oko toga nisu složili. Znaju svi da sam letos bila na druženju sa njima i navijam i dalje za tu ljubav, jer desila se situacija da iz jedne divne harmonije i iz njihov doma u kom su živeli zajedno usledi raskid. Ne mislim da je ovo medijski, jer su oni konstantno aktuelni i dovoljni su jedno uz drugo već da je samo došlo do te svađice, a Gastoz u svom maniru voli uvek da bude dvosmislen. Vidim da je njen pas kod njega, a ona je u Turskoj tako da smatram da ovo sve nije dugovečno već da će se uskoro naći zajedno u javnosti – rekla je Slađa.
- On kad se naljuti brzo reaguje, a bila je jedna obična svađa. Ovo su svi jedva čekali da se desi, a fanovi su se već pobunili, jer se Anđela ne oglašava, ali jedva čekam da se oglasi i jednom slikom će sve rešiti. Možda nešto znam, ali hoću da kažem fanovima da budu mirni. Gastoz nije neko ko bi nekoga izbacio iz stana, mirno su se razišli, ali kada se ona vrati iz Turske gde se trenutno oporavlja biće sve okej. Ovo je samo pauza u dugoj vezi – iskrena je bila ona koja otkriva kako joj je delovala Đuričićeva kada su se poslednji put čule.
kurir.rs/blic