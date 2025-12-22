Obična svađa

- Kontaktirala sam Anđelu odmah, ali prvenstveno zbog njene operacije i devojka bukvalno ne može da govori i priča. Znam kakve su operacije nosa i baš zbog toga nisam ništa htela da je pitam za raskid, ali mislim da će se ona oglasiti sama i nije na meni da pričam u njeno ime. Smatram da se desila mala svađica jer je ona htela da operiše nešto na sebi, da promeni prirodni izgled i verovatno se to Gastozu nije dopalo, jer on voli da bude dominantan i takav je sam po sebi i verovatno se oko toga nisu složili. Znaju svi da sam letos bila na druženju sa njima i navijam i dalje za tu ljubav, jer desila se situacija da iz jedne divne harmonije i iz njihov doma u kom su živeli zajedno usledi raskid. Ne mislim da je ovo medijski, jer su oni konstantno aktuelni i dovoljni su jedno uz drugo već da je samo došlo do te svađice, a Gastoz u svom maniru voli uvek da bude dvosmislen. Vidim da je njen pas kod njega, a ona je u Turskoj tako da smatram da ovo sve nije dugovečno već da će se uskoro naći zajedno u javnosti – rekla je Slađa.