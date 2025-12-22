Slušaj vest

Jelena Ilić bila je u rijalitijima, a tamo je i upoznala čoveka za koga se udala, a onda brzo i razvela. Međutim, bilo kako bilo ona osim titule rijaliti učesnice, nosi i titulu bivše žene Ivana Marinkovića. Nakon rijalitija i Tik Toka vida zarade, Jelena je otvorila svoju stranicu za odrasle. Tamo je na kratko vreme prodavala svoje slike, pa je zbog prozivki bivšeg ugasila profil, ali sada je jedna fotografija isplivala u javnost.

Jelena je ušla u rat sa Ivanom Šopić, a Ivana je neko ko kada uđe u sukob s nekim ne preza ni od čega, pa je tako sada objavila fotografiju Jelene Ilić sa sajta za odrasle. 

Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

"Za samo 4 evra, pretplata", navela je Ivana uz fotografiju bivše rijaliti učesnice koja je pazarila prvu nekretninu.

Jelena Ilić na sajtu za odrasle
Foto: Printscrean

Podsetimo, Jelena je još ranije istakla kako je dobijala ponude za ovu stranicu, a da je nakon što je razgovarala sa menadžerom te kompanije donela odluku bez razmišljanja. Ipak, ona je nakon kratkog vremena i prozivki Ivana Marinkovića svoj profil ugasila.

Ivan Marinković i Jelena Ilić
Ivan Marinković i Jelena Ilić vezu započeli u rijalitiju Parovi Foto: Petar Aleksić

