Ela Dvornik, rešila je da promeni svoj imidž. Ela je uzela stvari u svoju ruku, pa je tako rešila sama da se ošiša.

Ona je prvo je objavila sliku hrpe kose u ruci, a onda i pokazala rezultate. 

- Kad te u ponoć, dan pre puta, pukne da se ošišaš - napisala je, a onda dodala:

- I ne pogrešiš jer ti je krsni kum najpoznatiji brica u Splitu i gledala si gotovo ceo život kako žiletom radi slojeve.

Mislila sam da je moj tata najveći klošar

Ela Dvornik jednom prilikom je govorila o odrastanju i odnosu sa svojim ocem Dinom Dvornikom. Ona je tada istakla da iako joj je otac bio veoma popularan, ona nije odrastala u luksuzu.

Ela je tada objasnila da njenom ocu nije bio prioritet novac, zbog čega ga je ona živela veoma skromno.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influenserka tada kroz smeh i rekla da je na pitanja da li želi biti kao otac rekla:

- Ne, pevači su siromašni. Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon. Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

