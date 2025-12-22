HANA IKODINOVIĆ OBJAVILA SNIMAK SA POLUGOLIM MUŠKARCEM, PA GA BRŽE-BOLJE OBRISALA! Ćerka Nataše Bekvalac sve je šokirala, svi se pitaju ko je on (FOTO)
Hana Ikodinović ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama objavom kratkog, ali provokativnog snimka. U izazovnom izdanju snimala se ispred ogledala, dok se u pozadini pojavio polugoli muškarac koji je prolazio prostorijom.
Iako je video trajao svega nekoliko sekundi, bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija na TikToku. Komentari su se nizali, a dok su jedni hvalili Hanin izgled, drugi su se pitali ko je misteriozni muškarac koji se pojavio u snimku.
Nedugo zatim, ćerka Nataše Bekvalac uklonila je video sa svog TikTok naloga, ali je on već izazvao brojne spekulacije.
Selidba u Španiju
Podsetimo, Hana Ikodinović se nedavno preselila u Madrid, gde je planirala da nastavi školovanje.
Upisala je fakultet za psihologiju, ali je ubrzo odustala i započela proces prelaska na smer marketinga, kako je ranije otkrila Nataša Bekvalac.
Kurir.rs
