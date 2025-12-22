Slušaj vest

U jednoj kafani na Autokomandi nastupao je Stefan Živković koji je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najenergičnijih izvođača na sceni. Već od prvih taktova atmosfera je dovedena do usijanja, a gosti su masovno ustajali sa stolica, pevajući zajedno sa Stefanom u glas svaki hit.

Emocija, energija i glas koji ne ostavlja ravnodušnim – tako bi se ukratko mogao opisati nastup koji će se dugo prepričavati. Stefan je ređao pesmu za pesmom, dok se se bakšiš samo nizao jer gosti nisu štedeli ni glas, a ni novac.

Stefan Zivković zapalio kafanu Izvor: Privatna arhiva

- Presrećan sam zbog ove večeri, energija publike je bila neverovatna i to ću sigurno dugo pamtiti. Takva atmosfera se ne dešava često i zbog toga mi je posebno draga. O bakšišu ne volim da pričam, ali mogu da kažem da ga je bilo više nego dovoljno – najvažnije mi je što smo svi zajedno uživali i napravili noć za pamćenje - rekao je Stefan Živković.

Prema rečima prisutnih, ovakva atmosfera se retko viđa, a mnogi su komentarisali da je Autokomanda te večeri bila centar najboljeg provoda u gradu.

