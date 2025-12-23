Slušaj vest

Poznato je širom regiona da je crnogorski voditelj Božo Dobriša čovek bez dlake na jeziku!

Sve što misli i zna kaže javno i zato smo baš njega odabrali da pred sam kraj godine porazgovaramo o pričama koje su izazvale haos na javnoj sceni u 2025. Pored toga, on nam je otkrio neke nove o kojima će se tek pričati.

Tvoja priča o gej aferi popularnog pevača i njegovog saradnika, o čemu je brujao region, bila je jedna od najčitanijih priča nedeljama. Možeš li nam otkriti neke nove detalje?

- Nisam hteo da više pričam o tome jer sam imao ozbiljnih problema zbog te priče. Mnogi akteri su se tad prepoznali i nastao je haos. Svi su me zvali posle toga, ali slab sam na Kurir, pa ću ti ekskluzivno otkriti nove detalje. Taj gej pevač će pevati na Crnogorskom primorju za doček 2026. Pa nek vide ljudi ko je sve najavljen od velikih zvezda.

Znači novi skandal u najavi već na početku nove godine...

- Žena tog pevača zna sve, ali je rešila da ćuti i da se ne razvodi zbog novca. Iz prve ruke znam da mu uzima sve pare da ne bi progovorila javno. Namerno, iz osvete, uzima mužu i njegovom dečku i zadnju banku. On bukvalno sad radi samo za nju. Kad bi ona progovorila, veruj mi, to ne bi bio skandal decenije, nego veka. Ali znaš šta je tu najgore od svega?

Šta?

- To što i žena zna da ja sve znam. Ja sam jedini novinar iz Crne Gore koji sve zna jer su mi sve ispričali iz hotela u kom su odseli. Ona ga ucenjuje, uživa i putuje za sve pare. Taj njegov mali se jako ljuti na njega jer više nema para kao nekad da mu ispunjava sve želje i prohteve.

Čuo sam i da te je pevačeva žena lično zvala. Kako je protekao taj razgovor?

- Kako ti sve saznaš (smeh)? To je istina. Zvala me je i pitala otkad su oni zajedno i da joj ispričam sve detalje. Nudila mi je i novac za informacije, ali ja nisam želeo ništa da joj kažem. Samo sam joj potvrdio da je sve ono što je čula o mužu istina.

Da li je bilo pretnji?

- Nije. Ona je jako fina i kulturna žena. On dolazi s dečkom i sa ženom na doček. Ostaće oni u braku.

Čujem i da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

