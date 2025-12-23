Da se ljubav ne bira ni mesto ni profesiju, pokazuje i priča koja poslednjih dana tiho, ali uporno kruži gradskim kuloarima. Glavni akter ove male drame nije pevač, glumac niti sportista, već verovali ili ne, advokat. I to ne bilo kakav. Reč je o mladom, uglađenom i izuzetno šarmantnom pravniku koji je, kako se priča, potpuno osvojio srca čak dve poznate voditeljke. Njih ćemo da zovemo Pronka i Lonka, a njega Mač. Sve je počelo sasvim bezazleno. Mač se pojavio javno, odgovorio na nekoliko profesionalnih pitanja, korektan razgovor i osmeh. Onaj osmeh zbog kog se, kažu upućeni, zaboravlja tekst, gubi koncentracija i produžava pauza za reklame. Već tada su pažljiviji posmatrači primetili poglede koji su trajali mrvicu duže nego što televizijska forma nalaže.



- On je lep, sladak i potpuno neodoljiv - rekao je naš izvor koji je dobro upućen u želje Pronke i Lonke, dodajući da su obe voditeljke pokazale neuobičajenu zainteresovanost za pravnika - od dodatnih pitanja van kamera, preko sitnih komplimenata, pa sve do vidno dobrog raspoloženja svaki put kada bi se njegovo ime spomenulo u redakciji.

Iako su obe dame poznate po profesionalnosti, osmehu koji ne silazi s lica i strogoj kontroli emocija, čini se da je ovaj advokat uspeo da probije i najtvrđe zidove. Njegova kombinacija elokventnosti, samopouzdanja i diskretnog šarma, kako kažu, deluje gotovo hipnotišuće. Zanimljivo je da ni jedna ni druga voditeljka ne pokušavaju previše da sakriju simpatije. Naprotiv, komplimenti na račun njegovog izgleda i inteligencije sve češće se provlače kroz razgovore, dok se kolege iz redakcije već dobrano zabavljaju posmatrajući ovu neobičnu situaciju. Da li je reč o bezazlenoj simpatiji, kratkotrajnoj zaljubljenosti ili početku pravog ljubavnog zapleta, zasad ostaje misterija. Ono što je sigurno jeste da je ovaj advokat uspeo ono što retko kome polazi za rukom - da dve iskusne TV voditeljke potpuno izbaci iz ravnoteže.

Jedno je sigurno: ako se uskoro ponovo pojavi u nekoj emisiji, nastaće totalni karambol. Zasad nije poznato da li je ovaj pravnik zauzet ili slobodan, ali čini mi se da je zauzet. Tako da nam ostaje da vidimo kako će se ova situacija dalje odvijati.

Do tada, drage moje abronošice, spremam vam sočan prednovogodišnji trač za sledeću nedelju, tako da budite mi lepe i dobre!