Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Nezucima kod Višegrada poginuo je Samir Hodžić, harmonikašHanke Paldum, saznaje portal Avaza.

Portparolka Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 17.42.56.jpeg
Foto: Kurir

- O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad – rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Gitarista Muris Varajić se na društvenim mrežama oprostio od Samira Hodžića.

- Samke moj nek ti je laka ova naša zemlja bosanska... Voli te tvoj Muris. El Fatiha... Jedna naša zajednička i među najdražim nam bila i snimati i svirati uzivo - napisao je Muris Varajić, aludirajući na pesmu "Ulica uspomena", koju je podelio.

- Fališ debeli, falićes. Ali srešćemo se mi opet negde, nekad i zasvirati opet jedan uz drugog. Čuo sam se sad sa Hankom, biće ona dobro. Samke, fališ - naveo je Varajić.

Kurir/Avaz.ba

Ne propustiteStars"NARUČIO JE PRŠUTU I PIVO, POPIO GUTLJAJ I SRUŠIO SE" Čuveni pevač preminuo u kafani, na podu ga našla konobarica: Prijatelj se prisetio tragične noći
StarsNAŠA PEVAČICA POSTALA UDOVICA U 31. GODINI: Ovaj dan joj je posebno težak, podelila prizor koji kida dušu na delove... (FOTO)
cipka.jpg
Stars"BUDIM SE I SHVATAM DA NEMAM DECI ZA HLEB I MLEKO..." Bolna ispovest Luisove udovice o strašnoj nemaštini, a ovo je istina o odnosu sa pastorkom
604879_ljubisa-stojanovic-luis-silvana-stojanovic-1_ff.jpg
StarsLJUBI ALIČIĆU BRAT UMRO PRE DVE NEDELJE, A ON SADA KRENUO DA PEVA! Slomio se kada je video kamere: Teško sam to podneo
WhatsApp Image 2025-04-17 at 9.54.07 PM (2).jpeg

Sahranjen Halid Bešlić Izvor: Kurir