Poznato je širom regiona da je crnogorski voditelj Božo Dobriša čovek bez dlake na jeziku!

Sve što misli i zna kaže javno i zato smo baš njega odabrali da pred sam kraj godine porazgovaramo o pričama koje su izazvale haos na javnoj sceni u 2025. Pored toga, on nam je otkrio neke nove o kojima će se tek pričati. Ni ovaj put nije birao reči da opiše ličnosti i situacije koje mu se ne dopadaju.

Božo će ovu 2025. najviše pamtiti po skandalima koji su izazvali bivši-sadašnji partneri, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, a u jedan od njih je i sam bio umešan.

- Bez sumnje su njihove tuče, javne svađe i pretnje obeležile javnu scenu ove 2025. Nadam se da se situacija sad malo smirila. Moja poslednja, ali bukvalno, poslednja poruka Ani bi bila da dođe sebi. Želim joj da dođe u Crnu Goru, ali samo "srećna nek mi ne dolazi", kako i kaže njena pesma. Ana, dajem ti poslednju šansu, dođi sebi. Čekam te!



Sve zanima kad ćeš ti u svom stilu uraditi intervju s Jelenom Karleušom. Ona nije imala lepe reči za tebe, ali sad je ponovo na Pink televiziji. Da li će doći do pomirenja?

- To me isto svi pitaju ovde. Voleo bih to, ali ne znam kad će do toga doći. Nadam se prvom prilikom kad bude dolazila u Crnu Goru. "Pinkove zvezde" su najgledanije, a bez nje i Desingerice to ne bi bilo to. Oni dižu rejting, pravi su tandem. Baš su im se spojile energije. Oni su kao kad bi u žiriju bili Dara Bubamara ili Nataša Bekvalac i ja.

Kakva bi joj pitanja postavio?

- S njom bih igrao istinu ili izazov, i to sad zimi na jahti. Fokusirao bih se na neka pitanja iz njenog privatnog života o nečemu šta ja znam o njoj. Pitao bih je da li je znala da ju je Duško Tošić, dok su bili u braku, godinama varao sa Severinom. I da li je znala da je, dok je ona pevala u klubu u Budvi, njen muž za to vreme bio sa Severinom u hotelu blizu Kotora. Ako bi me slagala, ja bih je gurnuo u more blizu obale sa sve bundom.

JK je letos oborila sve rekorde.

- Da. Velika je potražnja za njom. Crnogorci obožavaju Karleušu i jako se lože na nju. Ona im je san snova, posebno političarima i biznismenima. Svi me pitaju da li ima dečka.

Ceca Ražnatović bila je na čestoj meti napada kolega i medija u poslednje vreme.

- Cecu napadaju oni koji ne mogu više da je imaju, kao i oni od kojih je ona otišla i koji više ne mogu da uživaju u njenoj moći, parama, bogatstvu i prestižu. Iz nemoći sad pričaju loše o njoj.

Aleksandra Prijović se s koncertom u Baru vraća na velika vrata posle medijske pauze. Hoće li opet svima pomrsiti račune?

- Cela Crna Gora ide na Prijin koncert. Kažu ljudi da ih ni oluja, ni grad neće sprečiti da dođu u Bar. U Crnoj Gori je Prijovićka trenutno duplo skuplja od Lepe Brene, a pevaju u razmaku od dva-tri dana ovde. Prija i Čola su najskuplji. U 2026. dolazi definitivno do smene generacija.

Na primorju pevaju i Haris Džinović i Željko Samardžić.

- Da, ali mnogo veće interesovanje vlada za Samardžića u Herceg Novom. Harisa su baš koštale priče iz privatnog života. Puno je davao, a sad mu publika puno uzima.

Otkazi Željka Mitrovića na Pinku i dalje su tema broj jedan. Šta tu ima novo?

- Željka Mitrovića je poznata voditeljka udarne emisije na Pinku pokrala za više od 50.000 evra. Ona se klela u dete da je vrati na posao kad joj je to saopšteno, pa se on nekako smilovao. Ali u januaru joj sledi šut-karta. Od februara nastavlja dalje sa otkazima, potrebna su nova lica. Starima je vreme za penziju.

