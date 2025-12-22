Slušaj vest

Zbog gotovo rasprodatih ulaznica za koncert zakazan 20. februara, Nina Badrić će u Sava Centru održati još jedan koncert – 21. februara. Veliko interesovanje publike potvrdilo je da Beograd u februaru želi još jedno veče vrhunske muzike i emocije.

Publiku u Plavoj dvorani očekuje koncert visokog produkcijskog nivoa, uz raskošan orkestar i program koji objedinjuje bezvremenske hitove poput „Čarobno jutro“, „Rekao si“, „Takvi kao ti“, „Dodiri od stakla“, kao i premijerna izvođenja pesama sa novog albuma „Moji ljudi“, koji izlazi neposredno pred koncerte. Uz Ante Gelo Acoustic Orchestra, ovi nastupi već se izdvajaju kao jedni od najtraženijih muzičkih događaja sezone.

Dodatni koncert predstavlja jedinstvenu priliku za publiku koja nije uspela da obezbedi ulaznice za prvi termin, ali i za sve koji žele da ponovo dožive koncertni spektakl umetnice čiji nastupi u Beogradu tradicionalno nose posebnu emociju i energiju.

Foto: Promo/Luka Čop

Ulaznice su dostupne na:

Iz Sava Centra pozivaju publiku da na vreme obezbedi ulaznice, jer se očekuje da i dodatni koncert bude brzo rasprodat.