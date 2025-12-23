Slušaj vest

Siniša Mihajlović preminuo je pre tri godine, nakon borbe s opakom bolešću.

Foto: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia, ATAIMAGES, Kurir

Dan posle praznika Svetog Nikole, na istorijskom groblju Verano u Rimu, gde je i sahranjen, održan je i parastos, kome su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i poštovaoci legendarnog fudbalera i trenera.

Trogodišnji parastos služio je vladika švajcarski Andrej uz sasluženje sveštenika. Pored porodične grobnice, tiho i sa suzama u očima, neutešno su stajali Sinišina udovica Arijana, brat Dražen i majka Viktorija. Pored njih, učešće na parastosu su uzeli i sinovi Miroslav i Nikola, kao i ćerke Viktorija i Virdžinija.

Foto: Episkop Andrej

Sama grobnica bila je ukrašena vencima i cvećem koji su prisutni doneli, a vladika je nakon parastosa održao i propoved, u kojoj je izneo mnoge zasluge pokojnog Siniše. Kako je istakao, on nije učinio mnogo samo na polju sporta i javnosti već je posebno pohvalio njegova humanitarna dela. Primera za to je bilo mnogo, a na prvom mestu spomenuo je njegovo dobročinstvo prema Dečjem SOS selu u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici.

Foto: Episkop Andrej

Kako smo saznali, porodica je godišnji parastos dogovorila s vladikom još pre nekoliko meseci, a posle pomena Sinišina udovica je pozvala sve na daću - zajednički ručak za pokoj duše njenog supruga - u restoran koji je u njenom vlasništvu. Tamo su svi zajedno nekoliko sati proveli u razgovoru, gde su svi evocirali uspomene na pokojnog Mihajlovića.

1/7 Vidi galeriju 3 godine od smrti Siniše Mihajlovića Foto: Episkop Andrej

Podsetimo, prilikom boravka naše ekipe u Rimu, saznali smo da su posmrtni ostaci legendarnog fudbalera i trenera ekshumirani i preneseni s mesta na kojem je prvobitno bio sahranjen. Po želji Sinišine porodice, a po odobrenju rimskog gradonačelnika, on sada večno počiva u Aleji velikana na rimskom monumentalnom groblju, koje je smešteno oko Bazilike San Lorenco. Verano se smatra istinskim muzejom pod otvorenim nebom, s umetničkim delima, a tu su sahranjeni velikani različitih veroispovesti.

Kurir.rs

Grob Siniše Mihajlovića u Rimu: