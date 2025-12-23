Slušaj vest

Tamari Milutinović je već neko vreme brak na klimavim nogama. Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, ona se pre dva meseca žestoko pokačila sa suprugom Darkom Jevtićem.

- Tamara i Darko su se žestoko posvađali pre otprilike dva meseca i, po onome što ja znam, ona nije mogla da istoleriše neke njegove ispade. U početku je skrivala od svojih bližnjih šta se dešava u braku s fudbalerom. Ako pratite Tamaru na društvenim mrežama, mogli ste da primetite da je objavljivala i kako kiti jelku, a od Darka ni traga ni glasa, što ranijih godina, kad su ovakvi porodični momenti u pitanju, nije bio slučaj. Darko i Tamara ove trenutke uvek su provodili zajedno. Malo ljudi iz njenog okruženja zna za ovu situaciju, a njena drugarica i koleginica Katarina Grujić velika joj je podrška u ovim trenucima - rekao nam je izvor blizak pevačici.

Da Tamara pokušava da prikrije ovaj ne tako radostan momenat u braku, govori i to da se još uvek na društvenim mrežama prati s Darkom, a i njihove zajedničke slike i dalje postoje na njihovim profilima. Međutim, Milutinovićeva je u poslednjim objavama citirala stihove nekih pesama koji ukazuju na probleme. Pre šest dana objavila je pesmu Lepe Brene "Poželi sreću drugima", koju je ona otpevala u jednoj od emisija u kojima je nedavno gostovala.

- Poželi sreću drugima... Na samom kraju godine ostaju emocije. Ostaju ljudi, trenuci i reči koje imaju težinu - glasi njen opis ispod objave. U nedelju uveče u kasnim satima objavila je video iz auta. Dok je ona sedela na zadnjem sedištu, za volanom je bio nepoznati čovek, a sudeći po njegovim rukama i ramenima, to sigurno nije bio njen suprug.

Tamara je, dok se vozila auto-putem, slušala novu pesmu Ane Nikolić "Nije mi 22", a posebno je istakla deo pesme koji glasi: "Sipaj nam poslednje piće, ko led u čaši me zdrobi, sve što je bilo i biće u ovoj ostaće sobi..."

Podsetimo, Milutinovićeva i fudbaler Darko Jevtić venčali su se u Hramu Svetog Save prošle godine u junu. Oni su ugostili zvanice i priredili im dan i veče za pamćenje, a mladoženja je tada iz prvog puta pogodio jabuku. Sve je bilo prelepo, a na kraju je cela pirotehnika koja je bila iza njih zasvetlela i cela prostorija je zablistala dajući svemu bajkovit izgled.

Tamara je jednom prilikom za domaće medije govorila o upoznavanju sa suprugom i priznala da su se upoznali preko prijatelja i Instagrama.

- Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima, sreli smo se u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - rekla je pevačica za domaće medije i dodala:

- Želim da budem žena dobrog čoveka, njegov poziv nije toliko bitan. Od početka veze živimo zajedno i ja idem za njim jer, kad je ovakva veza u pitanju, neko mora da se žrtvuje, u smislu da je meni mnogo lakše da organizujem svoj posao. Oboje smo pod ugovorima, ali je njegov striktniji. On ne može da odsustvuje. Ja radim vikendima i tako funkcionišemo.