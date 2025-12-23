Slušaj vest

Čedomir Rajačić, poznatiji kao Čeda Čvorak, devedesetih je sa grupom Luna bio među najpopularnijim muzičarima u regionu. Njihova slava trajala je sve do pre nekoliko godina, uprkos tome što je frontmen grupe često menjao pevačice. I dalje nastupaju redovno, ali Čedi pevanje nije jedini izvor prihoda.

Kako smo saznali od izvora bliskog muzičaru, on se već neko vreme bavi i građevinarstvom. Uložio je ušteđevinu u izgradnju zgrada i zasad odlično pliva u tome, navodi naš sagovornik.

- Konačno, posle nekoliko decenija mukotrpnog rada, muzika mu je sada više hobi i još više uživa u tome nego ranije. Kao investitor je vrlo uspešan, baš je zadovoljan. Znate i sami da je stanje na muzičkoj sceni svima haotično, čas ima posla, čas nema. E, zato je Čeda napravio pametan potez i obezbedio se za buduće dane - naveo je izvor Kurira.

Rajačić se do zaključenja broja nije javljao na pozive.

Podsetimo, nakon razvoda od supruge Čeda je porodičnu kuću od 240 kvadrata 2019. na Bežanijskoj kosi prodao fudbaleru Dušanu Vlahoviću.

- Bio sam mu talija, vidite gde je završio. Neću odati, naravno, za koliko sam je dao, ali neka mu je na zdravlje i neka da što više golova - izjavio je Čeda tada.