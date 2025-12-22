Slušaj vest

Pevačica iz "Zvezda Granda" Mirjana Kalabić pre 21 dan objavila je da se razvodi, a sada je novom objavom sve šokirala.

Mirjana se verila za novog partnera Dragana, a radosne vesti podelila je na svom Instagram profilu.

Ova vest iznenadila je mnoge s obzirom da je Mirjanu tokom prošle sezone iz bekstejdža bodrio suprug od koga se lepa takmičarka nedavno i razvela.

- Bilo je mnogo oscilacija, mnogo stajanja. Prošla sam određene psihičke, emotivne bure i očistila svoj prostor - rekla je Mirjana pa dodala:

- Ovu sezonu doživljavam svojim novim početkom, preporodom, i u emotivnom i u karijernom smislu. Držim sebi fige.

Međutim, Mirjana je u ovom razgovoru nagovestila da je nova ljubav ušla u njen život, što je potvrdila i brojnim fotografijama sa izabranikom na društvenim mrežama, između ostalog i onom sa vereničkim prstenom.

- Da životu sa tobom, da svemu sa tobom - napisala je Mirjana ispod fotografije na kojoj je prsten u prvom planu dok se ona lsmeška u zagrljaju partnera.

S obzirom da prva javna fotografija sa verenikom Draganom datira iz septembra mesesa, mnogi pretpostavljaju da par nije dugo u vezi, ali da je prava ljubav očigledno uradila svoje čim su odlučili da stanu na ludi kamen.

