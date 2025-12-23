Slušaj vest

Meliha Imširović, takmičarka "Zvezda Granda" javnosti je više postala poznata po detaljima iz njenog privatnog života, nego po učešću u pomenutom takmičenju i karijeri nakon takmičenja.

Pre nekoliko godina oglasila se pevačica Dada Mešaljić koja je otkirla da joj je koleginica otela muža dok je ona bila u drugom stanju. Prevaru nije oprostila, pa se rastala sa svojim partnerom, a o svojoj naslednici se i danas sama brine. Meliha se ovim povodom samo jednom oglasila gde je izjavila da ona nije kriva za krah ljubavi, međutim, postojali su snimci koji su dokazali da je Dadina izjava tačna.

E, šta je bilo, bilo je pre nekoliko godina i istina je da se ova priča provlači kroz medije gotovo na mesečnom nivou, ali dok se stare priče recikliraju Meliha uživa u novoj ljubavi i to sa veoma poznatim muzičarem čiji identitet sada nećemo otkrivati.

On je veoma poznat javnosti, pogotovo u Bosni odakle je i Meliha, a njihova ljubav se desila tako što su sarađivali.

- Ona je Dadi rasturila brak, žena je ostala sama sa detetom, a sad je smuvala muzičara koji je ostavio ženu i decu zbog nje. Neću vam pričati sa kim je sve još u međuvremenu bila, jer priča može da ode predaleko - rekla nam je osoba iz rodnog grada "rasturačice brakova".

Doživljavala sam nervne slomove

Pevačicu Dadu Mešaljić je muž prevario sa koleginicom dok je bila trudna, nakon čega je ona odlučila da ga ostavi i sama odgaja ćerku.

- Bio je svestan da sam u drugom stanju i nikada nije imao milosti. Ta rečenica mi i dan-danas odzvanja u glavi i mislim da je nikada neću zaboraviti. Rekao je da mu se gadim i ja i nerođeno dete. Ne znam samo kako nisam presekla nakon te rečenice kada ju je prvi put izgovorio, a često je to znao reći – ispričala je Dada.