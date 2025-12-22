Slušaj vest

Prošlo je više od pola godine otkako je javnost potresla vest o brutalnom napadu na Sašu Mirkovića ispred jednog zagrebačkog hotela. Iako je napad koji se dogodio u maju, u kojem je učestvovao Velibor Popović, od početka okarakterisan kao pokušaj ubistva, pravosudni epilog još uvek je na čekanju.

Podsetimo, incident koji je šokirao svedoke dogodio se kada je Velibor Popović nasrnuo na Mirkovića, nanevši mu pritom teške telesne povrede. Zbog brutalnosti samog čina i prirode povreda, institucije napad nisu tretirale kao običan fizički sukob, već kao pokušaj ubistva. Upravo je ta kvalifikacija u fokus javnosti stavila brojna do sada nerešena pitanja.

Dugotrajno čekanje na pravdu

Uprkos težini optužbi i proteku vremena, konkretnih pomaka koji bi rezultirali podizanjem optužnice ili sudskim procesom i dalje nema. Dok se žrtva suočava s fizičkim i psihičkim posledicama napada, napadač Velibor Popović Pop i dalje je nedostupan, iako je za njim raspisana poternica.

Novinari su poslali upit Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Na njihov upit o statusu predmeta protiv Velibora Popovića, dobili su odgovor koji potpisuje Silvia Lončar, zamenica općinske državne odvjetnice u Zagrebu:

“Poštovani,

Nastavno na Vaš upit, odgovaramo da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u navedenom predmetu sprovodi istraživanje. Istraživanje je, skladno zakonskim odredbama, nejavno pa u ovoj fazi postupka nismo u mogućnosti dati više informacija.

S poštovanjem, Silvia Lončar.”

Iako su određene faze kaznenog postupka prema zakonu tajne, šturi odgovor ne nudi jasnu sliku o tome preduzimaju li se ključni koraci prema privođenju napadača pravdi.

Postupak koji traži strpljenje

Slučaj napada na Sašu Mirkovića podseća na složenost kaznenih postupaka u kojima se istražuju teška kaznena dela poput pokušaja ubistva. Dok oštećena strana čeka konkretne pravne korake, službeni odgovor iz Državnog odvjetništva potvrđuje da institucije i dalje aktivno rade na predmetu, poštujući zakonske procedure o nejavnosti istrage. Ostaje za videti u kojem će smeru istraživanje krenuti te kada će javnost, u skladu sa zakonom, moći dobiti uvid u daljnji tok ovog slučaja koji je izazvao veliku pažnju.

