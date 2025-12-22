Slušaj vest

Filip Đukić pobesneo je jer je Bora Santana stavio Uroša Stanića u njiovu grupu za snimanje novogodišnjeg filma.

- Birao si ovog debila da mi pravi haos. Dobićeš ulogu, pa ako hoćeš hoćeš. Šta mu govoriš da će imati najjaču ulogu? Mrš tamo - besneo je Đukić.

Pljušte uvrede

- Svako podjednako - rekao je Uroš.

- Nema toga. Da li si nekad gledao film? Debilu, ne volim tvoje sujetno ponašanje - nastavio je Filip.

- Ti si svaštoj*b - rekao je Stanić, koji se nedavno ljubio sa njim.

- Dobićeš da čistiš kante. Znao sam, Boro - nastavio je Đukić.

- Filip je sujetan i mrzi me - rekao je Uroš.

